Арда Гюлер: я мог остаться еще на год в "Фенербахче"

Турецкий новичок "Реала" рассказал о нюансах перехода из "Фенербахче":

"Мы попросили "Реал" заплатить "Фенербахче" чуть больше, чем 17,5 евро. Они любезно согласились".

Я мог бы остаться в "Фенербахче" еще на один год, но я хотел показать всему миру, чего может добиться в Европе турецкий юноша из "Фенербахче"" - цитирует футболиста Fabrizio Romano.

???????????????? Arda Güler: "We requested Real Madrid to pay a little more than €17.5 clause to Fenerbahçe. They kindly agreed".



"I could have stayed at Fenerbahçe for one more year, but I wanted to show the world what a Turkish young man from Fenerbahçe could do in Europe". pic.twitter.com/NlSzKWr3g4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024

Напомним, что Арда Гюлер летом 2023 года перешел из "Фенербахче" в "Реал" за 20 млн евро. Турецкий полузащитник в нынешнем сезоне провел в футболке "сливочных" 6 матчей, в которых забил два гола.