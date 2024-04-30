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Арда Гюлер: я мог остаться еще на год в "Фенербахче"

Испания
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Гюлер о переходе в Реал

Арда Гюлер: я мог остаться еще на год в "Фенербахче"

Фото: Getty Images

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Турецкий новичок "Реала" рассказал о нюансах перехода из "Фенербахче":

"Мы попросили "Реал" заплатить "Фенербахче" чуть больше, чем 17,5 евро. Они любезно согласились".

Я мог бы остаться в "Фенербахче" еще на один год, но я хотел показать всему миру, чего может добиться в Европе турецкий юноша из "Фенербахче"" - цитирует футболиста Fabrizio Romano.

Напомним, что Арда Гюлер летом 2023 года перешел из "Фенербахче" в "Реал" за 20 млн евро. Турецкий полузащитник в нынешнем сезоне провел в футболке "сливочных" 6 матчей, в которых забил два гола.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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