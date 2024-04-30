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Арда Гюлер: я мог остаться еще на год в "Фенербахче"
Гюлер о переходе в Реал
Фото: Getty Images
Турецкий новичок "Реала" рассказал о нюансах перехода из "Фенербахче":
"Мы попросили "Реал" заплатить "Фенербахче" чуть больше, чем 17,5 евро. Они любезно согласились".
Я мог бы остаться в "Фенербахче" еще на один год, но я хотел показать всему миру, чего может добиться в Европе турецкий юноша из "Фенербахче"" - цитирует футболиста Fabrizio Romano.
???????????????? Arda Güler: "We requested Real Madrid to pay a little more than €17.5 clause to Fenerbahçe. They kindly agreed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024
"I could have stayed at Fenerbahçe for one more year, but I wanted to show the world what a Turkish young man from Fenerbahçe could do in Europe". pic.twitter.com/NlSzKWr3g4
Напомним, что Арда Гюлер летом 2023 года перешел из "Фенербахче" в "Реал" за 20 млн евро. Турецкий полузащитник в нынешнем сезоне провел в футболке "сливочных" 6 матчей, в которых забил два гола.
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