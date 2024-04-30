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Тренер Валенсии - о втором голе Барселоны: Возможно, в другой игре был бы зафиксирован офсайд

Испания

Дилемма для арбитра

Тренер Валенсии - о втором голе Барселоны: Возможно, в другой игре был бы зафиксирован офсайд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался насчёт спорного решения арбитра со вторым голом в ворота "летучих мышей" в матче с "Барселоной" (2:4).

"Фермин точно находился в офсайде. Здесь стоит оценить, мешал ли он голкиперу или нет.

Может быть, в другой игре офсайд бы зафиксировали. Это не потому, что мы играли против "Барсы". Но этот эпизод вызывает у меня сомнения, потому что Фермин сделал движение, которым повлиял на реакцию вратаря", - цитирует специалиста AS.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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