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Хави - о 4:2 с Валенсией: Мы должны были создать гораздо больше моментов
Послематчевый комментарий рулевого "блауграны"
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Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Валенсией" (4:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
"Валенсия" создала нам много проблем дальними забросами. Они хорошо отрабатывают этот компонент, и таким образом создали четыре или пять моментов. Я счастлив и доволен отношением к делу, потому что из-за допущенных ошибок мы отстали по счёту. Были и индивидуальные ошибки. Но я думаю, что мы показали хорошую организованность и были хороши в атакующих действиях. Нам нужно быть спокойнее.
Фермин? Он очень хорош на широком пространстве, делает забегания из глубины и умеет просачиваться между защитниками.
Мы создавали моменты, но, на мой взгляд, должны были создать их гораздо больше. В целом, это была хорошая игра", - приводит слова Хави AS.
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