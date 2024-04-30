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Хави - о 4:2 с Валенсией: Мы должны были создать гораздо больше моментов

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Послематчевый комментарий рулевого "блауграны"

Хави - о 4:2 с Валенсией: Мы должны были создать гораздо больше моментов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Валенсией" (4:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

"Валенсия" создала нам много проблем дальними забросами. Они хорошо отрабатывают этот компонент, и таким образом создали четыре или пять моментов. Я счастлив и доволен отношением к делу, потому что из-за допущенных ошибок мы отстали по счёту. Были и индивидуальные ошибки. Но я думаю, что мы показали хорошую организованность и были хороши в атакующих действиях. Нам нужно быть спокойнее.

Фермин? Он очень хорош на широком пространстве, делает забегания из глубины и умеет просачиваться между защитниками.

Мы создавали моменты, но, на мой взгляд, должны были создать их гораздо больше. В целом, это была хорошая игра", - приводит слова Хави AS.

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Барселона Хави Валенсия
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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