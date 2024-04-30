Хави - о 4:2 с Валенсией: Мы должны были создать гораздо больше моментов

Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Валенсией" (4:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

"Валенсия" создала нам много проблем дальними забросами. Они хорошо отрабатывают этот компонент, и таким образом создали четыре или пять моментов. Я счастлив и доволен отношением к делу, потому что из-за допущенных ошибок мы отстали по счёту. Были и индивидуальные ошибки. Но я думаю, что мы показали хорошую организованность и были хороши в атакующих действиях. Нам нужно быть спокойнее.

Фермин? Он очень хорош на широком пространстве, делает забегания из глубины и умеет просачиваться между защитниками.

Мы создавали моменты, но, на мой взгляд, должны были создать их гораздо больше. В целом, это была хорошая игра", - приводит слова Хави AS.