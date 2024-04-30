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Экс-судья Иттуральде - о столкновении Иньиго и Петера: Для меня это пенальти
Замедленный повтор
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о спорном эпизоде в матче 33-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Валенсией", завершившемся в пользу "сине-гранатовых" со счётом 4:2.
На 46-й минуте защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес столкнулся в своей штрафной площади с хавбеком гостей Петером Гонсалесом.
"Для меня это пенальти. Даже если он касается мяча, он толкнул соперника бедром. Но это один из моментов, в котором больше сомнений, чем уверенности.
Я бы дал свисток, но не все арбитры так делают в случае, если было касание мяча. У каждого свои критерии", - цитирует бывшего арбитра AS.
Posible penalti de IÑIGO MARTÍNEZ ???????????? Archivo Blanquito VARpic.twitter.com/fCfduDQ9MJ— Einar (@einar62azcue) April 29, 2024
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