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Экс-судья Иттуральде - о столкновении Иньиго и Петера: Для меня это пенальти

Испания

Замедленный повтор

Экс-судья Иттуральде - о столкновении Иньиго и Петера: Для меня это пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о спорном эпизоде в матче 33-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Валенсией", завершившемся в пользу "сине-гранатовых" со счётом 4:2.

На 46-й минуте защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес столкнулся в своей штрафной площади с хавбеком гостей Петером Гонсалесом.

"Для меня это пенальти. Даже если он касается мяча, он толкнул соперника бедром. Но это один из моментов, в котором больше сомнений, чем уверенности.

Я бы дал свисток, но не все арбитры так делают в случае, если было касание мяча. У каждого свои критерии", - цитирует бывшего арбитра AS.

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Судьи Барселона Иньиго Мартинес Валенсия
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 11:17
Авжеж у кожного судді свій погляд на контакт у контактному виді спорту Цікаво, що казав цей суддя коли Рюдегер міцно обнімав обома руками Араухо в власному карному майданчику... Чи коли ЗАВАЛЮВАЛИ Ямала та Лопеса. PS Альцик чекаю твоє ТЯВ-ТЯВ чи МУ-МУ бо наразі ти її більше обожнюєш
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 11:17
Авжеж у кожного судді свій погляд на контакт у контактному виді спорту Цікаво, що казав цей суддя коли Рюдегер міцно обнімав обома руками Араухо в власному карному майданчику... Чи коли ЗАВАЛЮВАЛИ Ямала та Лопеса. PS Альцик чекаю твоє ТЯВ-ТЯВ чи МУ-МУ бо наразі ти її більше обожнюєш
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