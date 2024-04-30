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Последние два тура в Ла Лиге будут проводить по объединенному расписанию, как это было в предыдущих сезонах
По такому же принципу будут играть последние два тура и в Сегунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига и испанская футбольная федерация сообщают, что время начала матчей 37 и 38 туров Примеры и 41 и 42 туров Сегунды будет определено с помощью объединенного расписания, как это было в предыдущих сезонах.
Эти временные рамки будут применяться для всех тех матчей, результаты которых имеют непосредственное влияние на решение судьбы чемпионата, выхода в еврокубки, места в Суперкубке и места вылета в Ла Лиге, а также для определения результатов чемпионата, прямого повышения в классе, плей-офф за повышение в классе и вылета в случае Сегунды.
???? Nota Informativa:— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) April 29, 2024
LALIGA y la @rfef comunican que el inicio de los partidos de las jornadas 37 y 38 de #LALIGAEASPORTS y las 41 y 42 de #LALIGAHYPERMOTION se programarán en horarios unificados.
Toda la info ???? https://t.co/ZXqykilUI5 pic.twitter.com/tx9nCRuwQK
Для матчей, где команды преследуют одинаковую спортивную цель, но результаты которых не влияют на другие поединки, где на кону стоят разные цели, предусмотрена возможность назначения начала матчей в отдельном унифицированном расписании. В играх, которые не будут иметь турнирного значения, предусмотрена гибкость в назначении времени их проведения.
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