Последние два тура в Ла Лиге будут проводить по объединенному расписанию, как это было в предыдущих сезонах

Ла Лига и испанская футбольная федерация сообщают, что время начала матчей 37 и 38 туров Примеры и 41 и 42 туров Сегунды будет определено с помощью объединенного расписания, как это было в предыдущих сезонах.

Эти временные рамки будут применяться для всех тех матчей, результаты которых имеют непосредственное влияние на решение судьбы чемпионата, выхода в еврокубки, места в Суперкубке и места вылета в Ла Лиге, а также для определения результатов чемпионата, прямого повышения в классе, плей-офф за повышение в классе и вылета в случае Сегунды.

???? Nota Informativa:



LALIGA y la @rfef comunican que el inicio de los partidos de las jornadas 37 y 38 de #LALIGAEASPORTS y las 41 y 42 de #LALIGAHYPERMOTION se programarán en horarios unificados.



Toda la info ???? https://t.co/ZXqykilUI5 pic.twitter.com/tx9nCRuwQK — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) April 29, 2024

Для матчей, где команды преследуют одинаковую спортивную цель, но результаты которых не влияют на другие поединки, где на кону стоят разные цели, предусмотрена возможность назначения начала матчей в отдельном унифицированном расписании. В играх, которые не будут иметь турнирного значения, предусмотрена гибкость в назначении времени их проведения.