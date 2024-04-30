Хави - о том, что решил остаться в Барселоне: Сейчас ситуация изменилась. Каталонцы очень эмоциональны

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о том, почему изменил своё решение об уходе из клуба.

"В январе я почувствовал ответственность за происходящее. Но сейчас ситуация изменилась, и именно поэтому я поговорил с президентом.

"Барса" - прежде всего. Каталонцы и болельщики клуба очень эмоциональны. Иногда у нас всё получается, а иногда мы всё разрушаем. Я почувствовал поддержку со стороны клуба, Деку и игроков.

Я переживаю за "Барсу". В тот день, когда я закончу здесь находиться, я буду со своими детьми смотреть за её игрой. И если я чувствую, что должен продолжать, и у меня есть поддержка футболистов, это очень важно", - сказал специалист.