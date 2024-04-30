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Роберт Левандовский стал самым возрастным автором хет-трика в истории Барселоны в Ла Лиге

Испания

Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик

Роберт Левандовский стал самым возрастным автором хет-трика в истории Барселоны в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний поединок между "Барселоной" и "Валенсией" запомнился не только большим количеством ошибок с обеих сторон и удалением Мамардашвили, а также великолепной игрой польского нападающего. Благодаря трем голам Роберт Левандовский вписал себя в историю клуба как самый старший автор хет-трика в истории каталонцев в Ла Лиге.

На момент победного поединка, поляку было 35 лет и 253 дня и он опередил предыдущего рекордсмена Ладислава Кубалу, который отличился четыре раза 19 марта 1961 года против "Гранады". На тот момент легенде "Барселоны" было 33 года и 267 дней.

Добавим, что благодаря хет-трику с "Валенсией", Роберт Левандовский с 16 голами поднялся на четвертую позицию в списке лучших бомбардиров в нынешней кампании Ла Лиги, отставая от Артема Довбика на три забитых мяча.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Томаш Влодарчик
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 13:30
Роберт, якому до початку пророчили Пічічі, лише "завдяки хет-трику з "Валенсією" до п'ятірки увійшов... А так марнував ледь не третину своїх гольових моментів! Тому і Довбик, і Жирона має кращу результативність! А ще додати, що позаду ЖАХист тому не дивовижно чому Барселона програла чемпіонську гонку!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 13:30
Роберт, якому до початку пророчили Пічічі, лише "завдяки хет-трику з "Валенсією" до п'ятірки увійшов... А так марнував ледь не третину своїх гольових моментів! Тому і Довбик, і Жирона має кращу результативність! А ще додати, що позаду ЖАХист тому не дивовижно чому Барселона програла чемпіонську гонку!
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