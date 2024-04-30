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Роберт Левандовский стал самым возрастным автором хет-трика в истории Барселоны в Ла Лиге
Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний поединок между "Барселоной" и "Валенсией" запомнился не только большим количеством ошибок с обеих сторон и удалением Мамардашвили, а также великолепной игрой польского нападающего. Благодаря трем голам Роберт Левандовский вписал себя в историю клуба как самый старший автор хет-трика в истории каталонцев в Ла Лиге.
На момент победного поединка, поляку было 35 лет и 253 дня и он опередил предыдущего рекордсмена Ладислава Кубалу, который отличился четыре раза 19 марта 1961 года против "Гранады". На тот момент легенде "Барселоны" было 33 года и 267 дней.
????Robert Lewandowski najstarszym strzelcem hattricka w historii Barcelony w La Liga:— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 29, 2024
35 l. 253 dni: Lewandowski
33 l. 267 d.: Kubala
32 l. 247 d.: Aubameyang
32 l. 244 d.: Messi. pic.twitter.com/wPXqJt4MTn
Добавим, что благодаря хет-трику с "Валенсией", Роберт Левандовский с 16 голами поднялся на четвертую позицию в списке лучших бомбардиров в нынешней кампании Ла Лиги, отставая от Артема Довбика на три забитых мяча.
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