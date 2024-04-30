Роберт Левандовский стал самым возрастным автором хет-трика в истории Барселоны в Ла Лиге

Вчерашний поединок между "Барселоной" и "Валенсией" запомнился не только большим количеством ошибок с обеих сторон и удалением Мамардашвили, а также великолепной игрой польского нападающего. Благодаря трем голам Роберт Левандовский вписал себя в историю клуба как самый старший автор хет-трика в истории каталонцев в Ла Лиге.

На момент победного поединка, поляку было 35 лет и 253 дня и он опередил предыдущего рекордсмена Ладислава Кубалу, который отличился четыре раза 19 марта 1961 года против "Гранады". На тот момент легенде "Барселоны" было 33 года и 267 дней.

????Robert Lewandowski najstarszym strzelcem hattricka w historii Barcelony w La Liga:



35 l. 253 dni: Lewandowski

33 l. 267 d.: Kubala

32 l. 247 d.: Aubameyang

32 l. 244 d.: Messi. pic.twitter.com/wPXqJt4MTn — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 29, 2024

Добавим, что благодаря хет-трику с "Валенсией", Роберт Левандовский с 16 голами поднялся на четвертую позицию в списке лучших бомбардиров в нынешней кампании Ла Лиги, отставая от Артема Довбика на три забитых мяча.