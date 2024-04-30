Барселона определилась с будущим 19-летнего Роке

Стало известно, рассчитывает ли "Барселона" на нападающего Витора Роке на следующий сезон.

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Согласно информации Diario Sport, каталонский клуб намерен отдать бразильца в аренду в летнее трансферное окно. Отмечается, что инициатором этого решения стал Хави. Впрочем, руководство поддержало идею главного тренера.

Напомним, Роке пополнил состав "Барселоны" в январе этого года. Контракт между сторонами заключён до сезона-2030/31.



В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, и отметился двумя забитыми мячами.