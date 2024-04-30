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Барселона определилась с будущим 19-летнего Роке

Испания

Клуб советует игроку набираться опыта

Барселона определилась с будущим 19-летнего Роке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, рассчитывает ли "Барселона" на нападающего Витора Роке на следующий сезон.

Согласно информации Diario Sport, каталонский клуб намерен отдать бразильца в аренду в летнее трансферное окно. Отмечается, что инициатором этого решения стал Хави. Впрочем, руководство поддержало идею главного тренера.

Напомним, Роке пополнил состав "Барселоны" в январе этого года. Контракт между сторонами заключён до сезона-2030/31.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, и отметился двумя забитыми мячами.

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Барселона аренда Виктор Роке
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
30.04.2024 в 16:26
Помню некий барселонец, который уже покинул этот сайт, ёрничал тут в мою сторону по поводу Роке, мол я в футболе и в футболистах не разбираюсь и на Витю зря бочку катю, называя его бездарностью, ведь он же уже два гола забил (удачно подставив бошку в первый раз и ногу во второй). Товарищ, если ты меня сейчас читаешь... И шо? И где?
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Комментарии 1
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Вarcelinius
30.04.2024 в 16:26
Помню некий барселонец, который уже покинул этот сайт, ёрничал тут в мою сторону по поводу Роке, мол я в футболе и в футболистах не разбираюсь и на Витю зря бочку катю, называя его бездарностью, ведь он же уже два гола забил (удачно подставив бошку в первый раз и ногу во второй). Товарищ, если ты меня сейчас читаешь... И шо? И где?
Ответить
0
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