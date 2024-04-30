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Барселона хочет продлить контракт с капитаном команды
Серхи Роберто может остаться в своем клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" уже приняла решение относительно будущего капитана команды Серхи Роберто.
По информации Фабрицио Романо, испанцы хотят продлить сотрудничество со своим игроком, а также главный тренер Хави Эрнандес настаивает на этом. Если футболист согласится остаться, то руководство будет вынуждено понизить заработную плату Роберто.
Серхи выступает за "Барселону" всю сою карьеру. Контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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