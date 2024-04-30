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Барселона хочет продлить контракт с капитаном команды

Испания

Серхи Роберто может остаться в своем клубе

Барселона хочет продлить контракт с капитаном команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" уже приняла решение относительно будущего капитана команды Серхи Роберто.

По информации Фабрицио Романо, испанцы хотят продлить сотрудничество со своим игроком, а также главный тренер Хави Эрнандес настаивает на этом. Если футболист согласится остаться, то руководство будет вынуждено понизить заработную плату Роберто.

Серхи выступает за "Барселону" всю сою карьеру. Контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

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Хави Эрнандес Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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