Барселона хочет продлить контракт с капитаном команды

"Барселона" уже приняла решение относительно будущего капитана команды Серхи Роберто.

По информации Фабрицио Романо, испанцы хотят продлить сотрудничество со своим игроком, а также главный тренер Хави Эрнандес настаивает на этом. Если футболист согласится остаться, то руководство будет вынуждено понизить заработную плату Роберто.

Серхи выступает за "Барселону" всю сою карьеру. Контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.