Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Севильи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Севильи" Оливер Торрес пропустит остаток сезона из-за травмы плеча. Об этом сообщает Marca.
Футболист получил повреждение на тренировке и уже перенес операцию. Оливер решил сделать ее, чтобы предотвратить повторение этой травмы в будущем и укрепить свои суставы.
Футболист не будет играть до конца сезона. Отметим, что контракт Торреса с "Севильей" истекает этим летом, а стороны пока не пришли к согласию по новому соглашению.
Читайте также½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник
- У Довбика самая низкая оценка в старте матча против Лас-Пальмаса. Цыганков отыграл на одном уровне с другими заменами
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн