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Полузащитник Севильи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

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Полузащитник Севильи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Севильи" Оливер Торрес пропустит остаток сезона из-за травмы плеча. Об этом сообщает Marca.

Футболист получил повреждение на тренировке и уже перенес операцию. Оливер решил сделать ее, чтобы предотвратить повторение этой травмы в будущем и укрепить свои суставы.

Футболист не будет играть до конца сезона. Отметим, что контракт Торреса с "Севильей" истекает этим летом, а стороны пока не пришли к согласию по новому соглашению.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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