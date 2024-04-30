Полузащитник Севильи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Полузащитник "Севильи" Оливер Торрес пропустит остаток сезона из-за травмы плеча. Об этом сообщает Marca.

Футболист получил повреждение на тренировке и уже перенес операцию. Оливер решил сделать ее, чтобы предотвратить повторение этой травмы в будущем и укрепить свои суставы.

Футболист не будет играть до конца сезона. Отметим, что контракт Торреса с "Севильей" истекает этим летом, а стороны пока не пришли к согласию по новому соглашению.