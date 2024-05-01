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Атлетико готов продать Облака, клуб уже нашёл замену голкиперу
Словенец играет за "матрасников" уже 10 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" намерен обновить состав в летнее трансферное окно.
Как информирует Diario AS, "матрасники" готовы выслушать предложения по трансферу голкипера Яна Облака. Отмечается, что в этом сезоне словенец потерял статус незаменимого игрока.
К тому же, в стане мадридского клуба не прочь разгрузить зарплатную ведомость, а уход Облака может поспособствовать в достижении этой цели. Зарплата вратаря составляет 10 миллионов евро в год.
В качестве замены Облаку "Атлетико" рассматривает стража ворот "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Сообщается, что "летучие мыши" оценивают своего футболиста в 25 млн. евро.
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