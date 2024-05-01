Атлетико готов продать Облака, клуб уже нашёл замену голкиперу

"Атлетико" намерен обновить состав в летнее трансферное окно.

Как информирует Diario AS, "матрасники" готовы выслушать предложения по трансферу голкипера Яна Облака. Отмечается, что в этом сезоне словенец потерял статус незаменимого игрока.

К тому же, в стане мадридского клуба не прочь разгрузить зарплатную ведомость, а уход Облака может поспособствовать в достижении этой цели. Зарплата вратаря составляет 10 миллионов евро в год.

В качестве замены Облаку "Атлетико" рассматривает стража ворот "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Сообщается, что "летучие мыши" оценивают своего футболиста в 25 млн. евро.