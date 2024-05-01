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Атлетико готов продать Облака, клуб уже нашёл замену голкиперу

Испания

Словенец играет за "матрасников" уже 10 лет

Атлетико готов продать Облака, клуб уже нашёл замену голкиперу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" намерен обновить состав в летнее трансферное окно.

Как информирует Diario AS, "матрасники" готовы выслушать предложения по трансферу голкипера Яна Облака. Отмечается, что в этом сезоне словенец потерял статус незаменимого игрока.

К тому же, в стане мадридского клуба не прочь разгрузить зарплатную ведомость, а уход Облака может поспособствовать в достижении этой цели. Зарплата вратаря составляет 10 миллионов евро в год.

В качестве замены Облаку "Атлетико" рассматривает стража ворот "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Сообщается, что "летучие мыши" оценивают своего футболиста в 25 млн. евро.

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Атлетико (Мадрид) Ян Облак Георгий Мамардашвили
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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