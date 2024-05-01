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Барселона может не вернуться на Камп Ноу до конца года

Испания
Обновлено

Клуб не успеет завершить строительство

Барселона может не вернуться на Камп Ноу до конца года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет вернуться на свой легендарный стадион "Камп Ноу", который вмещает 60 000 зрителей, до конца 2024 года, но теперь возникают сомнения относительно того, будет ли это возможно.

Изначально планировалось, что испанцы вернутся на "Камп Ноу" уже в середине ноября, но из-за задержек со строительством возвращение было отложено до середины декабря. Теперь же существует вероятность, что "Барселона" не сможет вернуться на "Камп Ноу" до конца года.

Издание "Relevo" со ссылкой на собственные источники утверждает, что возвращение испанского клуба на свой стадион до конца 2024 года невозможно. Их прогнозы склоняются к тому, что "Барселона" сможет сыграть на "Камп Ноу" только в 2025 году.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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