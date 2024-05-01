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Арендованный Барселоной защитник подтвердил, что не сыграет в 2024 году

Испания
Обновлено

Я вернусь, чтобы вы гордились (с)

Арендованный Барселоной защитник подтвердил, что не сыграет в 2024 году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСВ" Сержиньо Дест, который сейчас выступает за "Барселону" на правах аренды, в социальных сетях опубликовал видео.

Игрок объяснил, что не будет играть до конца 2024 года из-за серьезной травмы колена - разрыва крестообразной связки. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

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"Я вернусь, чтобы вы гордились", - сказал Дест.

Сержиньо выступал за такие клубы как "Милан" и "Аякс". Дест летом 2023 года присоединился к "Барселоне" на правах аренды из "ПСВ".

Добавим, что в этом сезоне во всех турнирах защитник провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 7 передачами.

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Барселона ПСВ (Эйндховен) Сержиньо Дест
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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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