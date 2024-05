Арендованный Барселоной защитник подтвердил, что не сыграет в 2024 году

Защитник "ПСВ" Сержиньо Дест, который сейчас выступает за "Барселону" на правах аренды, в социальных сетях опубликовал видео.

Игрок объяснил, что не будет играть до конца 2024 года из-за серьезной травмы колена - разрыва крестообразной связки. В ближайшее время футболист будет прооперирован.

Сержиньо выступал за такие клубы как "Милан" и "Аякс". Дест летом 2023 года присоединился к "Барселоне" на правах аренды из "ПСВ".

Добавим, что в этом сезоне во всех турнирах защитник провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 7 передачами.

I was pretty suprised

When I heard about the news

I never thought that this would happen to me!

It’s a difficult time

But i’ll face it

Come back stronger

And make y’all proud again

Thanks for all the messages and support! ????????❤️#beastmode pic.twitter.com/ek0ZHACwmz