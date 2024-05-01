Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Реала отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии
Игрок готов продолжить сотрудничество со своим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос получил предложение от представителей Саудовской Аравии.
По информации Николо Скиры, немец отклонил предложение клуба, который остается анонимным. Журналист добавляет, что Тони Кроос готов продлить контракт с "Реалом" до 2025 года.
Полузащитник выступает за испанский клуб с 2014 года. У Тони контракт с "Реалом" заканчивается в июне этого года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины по хоккею разгромила Испанию и одержала четвертую победу на ЧМ-2024
- Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Довбик потренировал пенальти. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн