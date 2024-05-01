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Лидер Реала отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии

Испания

Игрок готов продолжить сотрудничество со своим клубом

Лидер Реала отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос получил предложение от представителей Саудовской Аравии.

По информации Николо Скиры, немец отклонил предложение клуба, который остается анонимным. Журналист добавляет, что Тони Кроос готов продлить контракт с "Реалом" до 2025 года.

Полузащитник выступает за испанский клуб с 2014 года. У Тони контракт с "Реалом" заканчивается в июне этого года.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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