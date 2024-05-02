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Барселона ищет опорника. В приоритете - лидер Баварии

Испания

Есть и альтернатива

Барселона ищет опорника. В приоритете - лидер Баварии

Фото: Imago Images

Новина українською

"Барселона" намерена укрепить опорную зону в летнее трансферное окно.

Согласно информации Mundo Deportivo, в качестве приоритетного варианта для усиления этой позиции каталонский клуб рассматривает полузащитника "Баварии" Йозуха Киммиха. Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" высоко оценивает физические данные и большой опыт 29-летнего футболиста.

Помимо Киммиха, "Барселона" также рассматривает кандидатуру хавбека "Бетиса" Гвидо Родригеса.

Действующий контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Йозуа провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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Барселона Йозуа Киммих трансфер бавария
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
02.05.2024 в 11:24
Шлемазлы из каталонского ДЮСШ могут только рассматривать:))
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
02.05.2024 в 11:24
Шлемазлы из каталонского ДЮСШ могут только рассматривать:))
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Вarcelinius
02.05.2024 в 11:24
Хороший вариант. Правда всё это пиз@ёжь и понты для приезжих.
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Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 12:02
Скоріше Роми бо без справжньої заміни Бускетса занадто багато пропускає...
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