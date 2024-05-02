Барселона ищет опорника. В приоритете - лидер Баварии

"Барселона" намерена укрепить опорную зону в летнее трансферное окно.

Согласно информации Mundo Deportivo, в качестве приоритетного варианта для усиления этой позиции каталонский клуб рассматривает полузащитника "Баварии" Йозуха Киммиха. Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" высоко оценивает физические данные и большой опыт 29-летнего футболиста.

Помимо Киммиха, "Барселона" также рассматривает кандидатуру хавбека "Бетиса" Гвидо Родригеса.

Действующий контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Йозуа провёл 38 матчей, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.