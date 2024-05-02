Реал может выпустить Куртуа на важнейшие матчи сезона вместо Лунина - Relevo

Тибо Куртуа может вытеснить Андрея Лунина из рамки ворот мадридского "Реала" уже в скором времени.

На этой неделе 31-летний вратарь был впервые в сезоне включен в заявку "сливочных" после травмы. Тибо попал в число 23 игроков, которые отправились в Мюнхен на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:2).

Как сообщает Relevo, в стане "Реала" рассматривают возможность выпустить Куртуа на важнейшие игры команды в этом сезоне. Тренерский штаб видит прогресс бельгийца в восстановлении и доверяет ему больше, нежели украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Также отмечается, что после встречи с "Баварией" персонал "королевского" клуба упрекнул Лунина в допущении некоторых ошибок. В частности, в эпизоде с голом Лероя Сане.

Следующий поединок "Реал" проведёт 4 мая против "Кадиса" в Ла Лиге.