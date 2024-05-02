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Бензема прибыл на базу Реала - названа причина возвращения легенды клуба
Карим вернулся в Мадрид
фото из свободных источников
Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема прибыл на тренировочную базу мадридского "Реала" под названием Вальдебебас.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "королевский" клуб поможет своему бывшему игроку с восстановлением после травмы. Вскоре Карим должен пройти дополнительные обследования.
В стане "Аль-Иттихада" уже подтвердили данную информацию, и выразили благодарность "Реалу" за помощь.
Напомним, в феврале Бензема был отстранен от команды из-за того, что несвоевременно вернулся из отпуска. Кроме этого, сообщалось о конфликте 36-летнего форварда с главным тренером и игнорировании последних тренировок "Аль-Иттихада" в конце прошлого года.
В текущем сезоне Бензема провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и оформил 8 результативных передач.
???????????? Karim Benzema has returned to Real Madrid training ground Valdebebas to undergo further tests and get help with injury treatment.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024
Al Ittihad confirm they’re grateful with Real Madrid for their help in managing Benzema’s injury. pic.twitter.com/c3QZIzpgRt
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