Бензема прибыл на базу Реала - названа причина возвращения легенды клуба

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема прибыл на тренировочную базу мадридского "Реала" под названием Вальдебебас.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "королевский" клуб поможет своему бывшему игроку с восстановлением после травмы. Вскоре Карим должен пройти дополнительные обследования.

В стане "Аль-Иттихада" уже подтвердили данную информацию, и выразили благодарность "Реалу" за помощь.

Напомним, в феврале Бензема был отстранен от команды из-за того, что несвоевременно вернулся из отпуска. Кроме этого, сообщалось о конфликте 36-летнего форварда с главным тренером и игнорировании последних тренировок "Аль-Иттихада" в конце прошлого года.

В текущем сезоне Бензема провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и оформил 8 результативных передач.