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Источник: Барселона готова продать этим летом своего звёздного полузащитника
Неожиданный кандидат на продажу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может расстаться с полузащитником Педри в летнее трансферное окно, сообщает Radio Marca.
Согласно информации источника, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего футболиста. Утверждается, что в каталонском клубе недовольны образом жизни Педри за пределами футбольного поля, следствием которого выступают постоянные травмы. В связи с этим руководство "Барсы" приостановило с испанцем переговоры о новом трудовом соглашении.
Действующий контракт Педри с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
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