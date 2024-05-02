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Источник: Барселона готова продать этим летом своего звёздного полузащитника

Испания

Неожиданный кандидат на продажу

Источник: Барселона готова продать этим летом своего звёздного полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может расстаться с полузащитником Педри в летнее трансферное окно, сообщает Radio Marca.

Согласно информации источника, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего футболиста. Утверждается, что в каталонском клубе недовольны образом жизни Педри за пределами футбольного поля, следствием которого выступают постоянные травмы. В связи с этим руководство "Барсы" приостановило с испанцем переговоры о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Педри с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Барселона контракт Педри
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Источник:
Radio Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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