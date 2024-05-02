Источник: Барселона готова продать этим летом своего звёздного полузащитника

"Барселона" может расстаться с полузащитником Педри в летнее трансферное окно, сообщает Radio Marca.

Согласно информации источника, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего футболиста. Утверждается, что в каталонском клубе недовольны образом жизни Педри за пределами футбольного поля, следствием которого выступают постоянные травмы. В связи с этим руководство "Барсы" приостановило с испанцем переговоры о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Педри с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.