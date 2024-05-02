Левандовский: Горжусь тем, что я являюсь частью Барселоны

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем клубе

"Быть в Испании и быть нападающим такой команды - это нечто особенное из-за истории "Барселоны".

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"Это самый большой клуб в мире, и горжусь тем, что я являюсь его частью", - добавил игрок.

В конце этого сезона, по информации СМИ, команду могут покинуть такие игроки как Рональд Араухо, Френки де Йонг и Жуль Кунде.