Реал Мадрид — Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал” в очередном туре примет “Кадис”, и это будет нетипичная игра "Сливочных". Все мысли команды Карло Анчелотти — только о полуфинале ЛЧ против "Баварии". На "Кадис" же выйдет сугубо резерв.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

СМИ пишут, что в этом матче вероятно возвращение Тибо Куртуа — если так, то в ответке с "Баварией" еще сыграет наш Андрей Лунин. Другой нюанс — в случае победы здесь и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной" Мадрид официально оформит чемпионство.

Касательно "Кадиса", то он безнадежен в гостях — 0 побед в текущей Ла Лиге. Кроме того, у южан худшая в Испании атака (23 гола в 33 турах), и для невылета им надо отыграть в оставшихся 5 турах целых 5 очков.

Слон против моськи — так это выглядит. Удастся ли моське удивить — узнаем в субботу , 4 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Кадіс Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>