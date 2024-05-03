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Реал Мадрид — Кадис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Кадис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал” в очередном туре примет “Кадис”, и это будет нетипичная игра "Сливочных". Все мысли команды Карло Анчелотти — только о полуфинале ЛЧ против "Баварии". На "Кадис" же выйдет сугубо резерв.
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СМИ пишут, что в этом матче вероятно возвращение Тибо Куртуа — если так, то в ответке с "Баварией" еще сыграет наш Андрей Лунин. Другой нюанс — в случае победы здесь и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной" Мадрид официально оформит чемпионство.
Касательно "Кадиса", то он безнадежен в гостях — 0 побед в текущей Ла Лиге. Кроме того, у южан худшая в Испании атака (23 гола в 33 турах), и для невылета им надо отыграть в оставшихся 5 турах целых 5 очков.
Слон против моськи — так это выглядит. Удастся ли моське удивить — узнаем в субботу, 4 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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