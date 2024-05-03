Жирона — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" и "Барселона" в очном матче определят, кто более достоин второго места в Примере-2023/24.

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Еще год назад такая постановка вопроса выглядела бы шуткой, однако жиронцам при активном участии Артема Довбика и Виктора Цыганкова удался во всех смыслах исторический сезон. Никогда ранее они не поднимались выше 10-го места и не играли в еврокубках, но теперь с вероятностью 99% команда Мичела дебютирует в ЛЧ.

"Барса", в свою очередь, провалила сезон, не выиграв ни одного трофея, однако качество футбола, показанное весной, а также сплоченность команды и прогресс молодежи убедили боссов, что Хави — правильный выбор на посту тренера.

Дерби с "Жироной" либо укрепит в этом мнении, либо снова заставит колебаться. Как именно все будет — узнаем в субботу , 4 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 19:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Барселона Смотреть трансляцию

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