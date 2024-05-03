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Жирона — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Жирона" и "Барселона" в очном матче определят, кто более достоин второго места в Примере-2023/24.
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Еще год назад такая постановка вопроса выглядела бы шуткой, однако жиронцам при активном участии Артема Довбика и Виктора Цыганкова удался во всех смыслах исторический сезон. Никогда ранее они не поднимались выше 10-го места и не играли в еврокубках, но теперь с вероятностью 99% команда Мичела дебютирует в ЛЧ.
"Барса", в свою очередь, провалила сезон, не выиграв ни одного трофея, однако качество футбола, показанное весной, а также сплоченность команды и прогресс молодежи убедили боссов, что Хави — правильный выбор на посту тренера.
Дерби с "Жироной" либо укрепит в этом мнении, либо снова заставит колебаться. Как именно все будет — узнаем в субботу, 4 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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