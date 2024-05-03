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Мбаппе собирается приобрести бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде
На ещё один шаг ближе к "Реалу
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готовится переехать из столицы Франции в столицу Испании.
Как сообщает издание Vozpopuli, 25-летний француз хочет купить дом в Мадриде, в котором до этого жил Серхио Рамос. На данный момент известна лишь стоимость особняка (18 миллионов евро), а также то, что экс-капитан "сливочных" помогает Килиану с обеспечением мер безопасности в его будущем жилище.
Напомним, Мбаппе и Рамос выступали вместе в составе "ПСЖ" с 2021 по 2023. Затем испанский защитник вернулся в родную "Севилью".
Мадридский "Реал" - главный фаворит в гонке за Мбаппе.
???? BREAKING: Kylian Mbappé is finalizing the purchase of Sergio Ramos' former mansion in Madrid for €18M. @voz_populi ???? pic.twitter.com/5IUWnSRDkY— Madrid Zone (@theMadridZone) May 2, 2024
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