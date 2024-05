Мбаппе собирается приобрести бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готовится переехать из столицы Франции в столицу Испании.

Как сообщает издание Vozpopuli, 25-летний француз хочет купить дом в Мадриде, в котором до этого жил Серхио Рамос. На данный момент известна лишь стоимость особняка (18 миллионов евро), а также то, что экс-капитан "сливочных" помогает Килиану с обеспечением мер безопасности в его будущем жилище.

Напомним, Мбаппе и Рамос выступали вместе в составе "ПСЖ" с 2021 по 2023. Затем испанский защитник вернулся в родную "Севилью".

Мадридский "Реал" - главный фаворит в гонке за Мбаппе.

