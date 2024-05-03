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Эксперименты без Лунина. Куртуа и Кепа могут сыграть по тайму в следующем матче Реала в Ла Лиге

Испания

Хотят проверить готовность давно не игравших вратарей

Эксперименты без Лунина. Куртуа и Кепа могут сыграть по тайму в следующем матче Реала в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Лунин пропустит матч 34-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

Как информирует Madrid Xtra со ссылкой на Marca, в этой встрече на поле в составе мадридского "Реала" появятся два других голкипера - Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага. Ожидается, что каждый из них отыграет по одному тайму.

Отметим, что Куртуа может впервые сыграть в официальном поединке за почти 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что в стане "Реала" рассматривают возможность выпустить Куртуа на важнейшие игры команды в этом сезоне вместо Лунина. В частности, речь идёт об ответном матче с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Опубликовал: Александр Бураков
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