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Эксперименты без Лунина. Куртуа и Кепа могут сыграть по тайму в следующем матче Реала в Ла Лиге
Хотят проверить готовность давно не игравших вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин пропустит матч 34-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".
Как информирует Madrid Xtra со ссылкой на Marca, в этой встрече на поле в составе мадридского "Реала" появятся два других голкипера - Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага. Ожидается, что каждый из них отыграет по одному тайму.
Отметим, что Куртуа может впервые сыграть в официальном поединке за почти 9 месяцев.
???? NEW: Courtois and Kepa will play vs Cadiz.— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 2, 2024
Both will play a half each. @marca pic.twitter.com/p7B2Du3bNY
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