Эксперименты без Лунина. Куртуа и Кепа могут сыграть по тайму в следующем матче Реала в Ла Лиге

Андрей Лунин пропустит матч 34-го тура чемпионата Испании против "Кадиса".

Как информирует Madrid Xtra со ссылкой на Marca, в этой встрече на поле в составе мадридского "Реала" появятся два других голкипера - Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага. Ожидается, что каждый из них отыграет по одному тайму.

Отметим, что Куртуа может впервые сыграть в официальном поединке за почти 9 месяцев.

Ранее сообщалось , что в стане "Реала" рассматривают возможность выпустить Куртуа на важнейшие игры команды в этом сезоне вместо Лунина. В частности, речь идёт об ответном матче с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов.

