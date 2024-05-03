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Тренер Вальядолида Пауло Пеццолано заявил, что Роналдо не собирается продавать клуб сейчас

Испания

Об этом сообщает Marca

Тренер Вальядолида Пауло Пеццолано заявил, что Роналдо не собирается продавать клуб сейчас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как легендарный "Феномен" в понедельник перестал быть владельцем родного "Крузейро", появились разговоры о продаже "Вальядолида", президентом которого он является с 2018 года. Главный тренер испанского клуба Пауло Пеццолано перед игрой с "Мирандесом" в Сегунде заявил, что Роналдо не планирует продавать клуб сейчас.

"Мы спокойны, уверены в себе. "Реал Вальядолид" с Роналдо - это другой клуб, он улучшил инфраструктуру, а внутри команды стало больше профессионализма и это надо ценить. То, что он сделал, было очень хорошо, и я знаю, что он не собирается продавать его немедленно", - заявил Пауло Пеццолано.

Напомним, что "Вальядолид" в прошлом сезоне вылетел из Ла Лиги, заняв 18 место. В нынешней кампании "бело-фиолетовые" занимают 2 строчку после 37 туров в Сегунде.

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Вальядолид Роналдо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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