Тренер Вальядолида Пауло Пеццолано заявил, что Роналдо не собирается продавать клуб сейчас

После того как легендарный "Феномен" в понедельник перестал быть владельцем родного "Крузейро", появились разговоры о продаже "Вальядолида", президентом которого он является с 2018 года. Главный тренер испанского клуба Пауло Пеццолано перед игрой с "Мирандесом" в Сегунде заявил, что Роналдо не планирует продавать клуб сейчас.

"Мы спокойны, уверены в себе. "Реал Вальядолид" с Роналдо - это другой клуб, он улучшил инфраструктуру, а внутри команды стало больше профессионализма и это надо ценить. То, что он сделал, было очень хорошо, и я знаю, что он не собирается продавать его немедленно", - заявил Пауло Пеццолано.

Напомним, что "Вальядолид" в прошлом сезоне вылетел из Ла Лиги, заняв 18 место. В нынешней кампании "бело-фиолетовые" занимают 2 строчку после 37 туров в Сегунде.