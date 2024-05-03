Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины

"Реал" находится в поисках усиления центральной линии поля.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже связался с аргентинским "Ривер Плейтом" о потенциальном трансфере 16-летнего Франко Мастантуоно.

Скауты клуба считают, что полузащитник может повторить путь Федерико Вальверде, который также присоединился к "сливочным" из Южной Америки.

В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.