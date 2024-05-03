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Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины

Испания

Ещё одно возможное приобретение на перспективу

Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" находится в поисках усиления центральной линии поля.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже связался с аргентинским "Ривер Плейтом" о потенциальном трансфере 16-летнего Франко Мастантуоно.

Скауты клуба считают, что полузащитник может повторить путь Федерико Вальверде, который также присоединился к "сливочным" из Южной Америки.

В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Реал (Мадрид) Ривер Плейт трансфер Франко Мастантуоно
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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