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Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины
Ещё одно возможное приобретение на перспективу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" находится в поисках усиления центральной линии поля.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже связался с аргентинским "Ривер Плейтом" о потенциальном трансфере 16-летнего Франко Мастантуоно.
Скауты клуба считают, что полузащитник может повторить путь Федерико Вальверде, который также присоединился к "сливочным" из Южной Америки.
В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
????⚪️ Real Madrid have already made contact with River Plate to ask for Franco Mastantuono as they really appreciate the Argentinian midfielder, as reported in March.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024
Real scouts believe he could be another gem similar to Fede Valverde who also joined from South America. pic.twitter.com/Q9rXL4DGYR
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