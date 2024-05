Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины

"Реал" находится в поисках усиления центральной линии поля.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже связался с аргентинским "Ривер Плейтом" о потенциальном трансфере 16-летнего Франко Мастантуоно.

Скауты клуба считают, что полузащитник может повторить путь Федерико Вальверде, который также присоединился к "сливочным" из Южной Америки.

В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

????⚪️ Real Madrid have already made contact with River Plate to ask for Franco Mastantuono as they really appreciate the Argentinian midfielder, as reported in March.



Real scouts believe he could be another gem similar to Fede Valverde who also joined from South America. pic.twitter.com/Q9rXL4DGYR