Полузащитник Лейпцига может вернуться в Испанию

"Барселона" находится в поиске полузащитника на следующий сезон. Если имя Бернарду Силвы упоминается неоднократно в различных СМИ, то появление в этом списке Хави Симонса из "Лейпцига" будет выглядеть довольно интересно.

Голландец, который играет за "быков" на правах аренды от "ПСЖ", хорошо знает игру "Барсы", поскольку тренировался в молодежной системе клуба, пока его не перехватили парижане, когда он закончил обучение в академии. Главный тренер каталонцев Хави также знает, что Симонс в восторге от возможности возвращения, поскольку его окружение дает об этом знать. Его приезд, однако, не кажется легким. Он имеет контракт с ПСЖ до 2027 года и оценивается в 80 миллионов евро. Он вернется во французский клуб этим летом и они решат, останется ли он с Луисом Энрике, или снова уйдет. Если он придет в "Барсу", то это будет аренда, учитывая финансовые возможности испанцев. Это кажется сложным, учитывая отношения между двумя клубами, хотя сами каталонцы утверждают, что они улучшились после последнего еврокубкового противостояния.

Добавим, что в этом сезоне Хави Симонс провел 41 матч, где отметился 9 голами и 15 передачами.