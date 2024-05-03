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Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин
Дон Карло всё же доверился украинцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил во время пресс-конференции, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" защищать ворота команды будет украинский голкипер Андрей Лунин.
"Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Что ж, сейчас мы сосредоточены на матче, который состоится в среду. Для нас это как финал. В среду сыграет Лунин. Дальше посмотрим", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" пройдёт 8 мая, в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
????| Ancelotti: "If Courtois could play the UCL final? Well, now our focus is on Wednesday, that's a final. Lunin will play on Wednesday. Then we will see." pic.twitter.com/QBh4QQDntF— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 3, 2024
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