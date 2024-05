Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил во время пресс-конференции, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" защищать ворота команды будет украинский голкипер Андрей Лунин.

Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" пройдёт 8 мая, в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

????| Ancelotti: "If Courtois could play the UCL final? Well, now our focus is on Wednesday, that's a final. Lunin will play on Wednesday. Then we will see." pic.twitter.com/QBh4QQDntF