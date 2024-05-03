Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил во время пресс-конференции, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" защищать ворота команды будет украинский голкипер Андрей Лунин.

"Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Что ж, сейчас мы сосредоточены на матче, который состоится в среду. Для нас это как финал. В среду сыграет Лунин. Дальше посмотрим", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" пройдёт 8 мая, в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".