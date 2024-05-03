  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин

Испания

Дон Карло всё же доверился украинцу

Анчелотти: В матче с Баварией в старте выйдет Лунин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил во время пресс-конференции, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" защищать ворота команды будет украинский голкипер Андрей Лунин.

"Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Что ж, сейчас мы сосредоточены на матче, который состоится в среду. Для нас это как финал. В среду сыграет Лунин. Дальше посмотрим", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между "Реалом" и "Баварией" пройдёт 8 мая, в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Лейпцига может вернуться в Испанию
yellow-arrow
Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
yellow-arrow
Реал нацелился на "нового Вальверде" из чемпионата Аргентины
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости