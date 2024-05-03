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Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 34-го тура чемпионата Испании

Испания

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Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 34-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий поединка 34-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Барселоной".

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Каталонское дерби! Встреча второй и третьей команд турнирной таблицы Примеры. В случае победы, команда Цыганкова и Довбика опередит "Барсу". Тем не менее, "сине-гранатовые" точно не хотят терять свои позиции. Выйдет ли на поле Виктор? Забьет ли "Барсе" с паса Цыганкова Артем Довбик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 мая – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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