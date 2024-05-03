Суд подтвердил, что форвард Реала угрожал своему бывшему клубу

Нападающий мадридского "Реала" Хоселу Мато оказался в центре внимания, судебная тяжба с его бывшим клубом "Алавесом" продолжается.

Мато покинул его в 2022 году, чтобы присоединиться к "Эспаньолу" по окончании контракта. Затем он перешел в мадридский "Реал" на правах аренды, с возможностью выкупа за 1,5 миллиона евро.

34-летний игрок подал в суд на "Алавес", утверждая, что ему задолжали 300 тыс. евро. Также стало известно, что Мато угрожал клубу уменьшением производительности на поле, чтобы заставить руководство не продлевать контракт на сезон 2022-23.

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Сейчас непонятно, столкнется ли Мато с юридическими последствиями своих угроз, а "Реал" еще не объявил о планах относительно будущего футболиста.