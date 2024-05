Звезда Реал Бетиса - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Полузащитник "Реал Бетиса" Иско Аларкон признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле.

32-летний испанец за прошлый месяц сыграл 3 поединка, в которых забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 награды MVP матча.

Real Betis’s Isco Alarcon has won the La Liga Player of the Month award for April. ????????????



3 Matches ????️

1 Goal ⚽️

1 Assist ????

2 MVP of the Match awards ???? pic.twitter.com/6ftWCHbZ1O