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Звезда Реал Бетиса - лучший игрок месяца в Ла Лиге
Иско - лучший футболист Ла Лиги в апреле
Betis
Полузащитник "Реал Бетиса" Иско Аларкон признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле.
32-летний испанец за прошлый месяц сыграл 3 поединка, в которых забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 награды MVP матча.
Real Betis’s Isco Alarcon has won the La Liga Player of the Month award for April. ????????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 3, 2024
3 Matches ????️
1 Goal ⚽️
1 Assist ????
2 MVP of the Match awards ???? pic.twitter.com/6ftWCHbZ1O
Всего в высшем дивизионе Испании в текущем сезоне забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 27 матчах.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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