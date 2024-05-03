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Звезда Реал Бетиса - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Испания
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Иско - лучший футболист Ла Лиги в апреле

Звезда Реал Бетиса - лучший игрок месяца в Ла Лиге

Betis

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Полузащитник "Реал Бетиса" Иско Аларкон признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле.

32-летний испанец за прошлый месяц сыграл 3 поединка, в которых забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 награды MVP матча.

Всего в высшем дивизионе Испании в текущем сезоне забил 7 мячей и отдал 4 ассиста в 27 матчах.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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