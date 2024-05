Примера. Хетафе — Атлетик 0:2. Победили даже вдевятером

Удивительным образом начался 34-й тур в Примере. Победа вдевятером — когда вы такое видели последний раз?

Дело было так: Иньяки Уильямс открыл счет в матче дальним ударом; Мэйсон Гринвуд мог сравнять, но красивый сэйв выдал Унаи Симон.

В начале второй половины Иньяки удвоил счет — теперь после отличного прохода и прострела своего брата Нико.

И что было дальше? Беньят Прадос потерял мяч, и Йерай решил фолить на красную, срывая выход на ворота.

Nico Williams delivers his ninth assist for the season for Athletic Club against Getafe ????????



pic.twitter.com/wDPa2JtqVW