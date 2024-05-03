Примера. Хетафе — Атлетик 0:2. Победили даже вдевятером

Удивительным образом начался 34-й тур в Примере. Победа вдевятером — когда вы такое видели последний раз?

Дело было так: Иньяки Уильямс открыл счет в матче дальним ударом; Мэйсон Гринвуд мог сравнять, но красивый сэйв выдал Унаи Симон.

В начале второй половины Иньяки удвоил счет — теперь после отличного прохода и прострела своего брата Нико.

И что было дальше? Беньят Прадос потерял мяч, и Йерай решил фолить на красную, срывая выход на ворота.

Nico Williams delivers his ninth assist for the season for Athletic Club against Getafe ????????



pic.twitter.com/wDPa2JtqVW — SPORTSworldGhana.com (@sportworldghana) May 3, 2024

В большинстве "Хетафе" давил во всю мощь. Оскар, Альдерете, Гринвуд пробивали из опасных позиций, но Симон стоял стеной. Когда же Унаи ошибался, то Максимович не мог головой поцелить в пустые ворота — и то дважды!

Чтобы еще упростить задачу хозяевам, Паредес совершил фол-близнец того, за который удалили Йерая.

Тем не менее, даже вдевятером баскам удалось отбиться и сохранить победу. Симон потащил пенальти! Фантастика! В таблице у них теперь 61 очко, это 5-е место. У "Хетафе" - 43 балла и 10-я строчка.

34-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:2

Голы: Уильямс, 27, 51

"Хетафе": Сория — Кармона, Даконам, Альдерете, Рико (Анхильери, 74) — Милья, Максимович (Аленья, 89) — Гринвуд, Мориба (Латаса, 59), Оскар — Мата (Хорхе, 89)

"Атлетик": Симон — де Маркос, Йерай, Паредес, Лекуэ — Прадос, Эррера (Дани Гарсия, 76) — Беренгер (Весга, 62), Унаи Гомес (Хауресигар, 76), Нико Уильямс (Рауль Гарсия, 82) — Уильямс (де Альбенис, 82)

Предупреждение: Паредес, 72

Удаления: Йерай, 58, Паредес, 79