Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке

А начиналось все сенсационно хорошо.

На старте сезона "Барсу" не останавливали даже ошибки ВАР, как с "Вильярреалом" - команда Хави банально забивала еще.

Роберт Левандовский в 35 лет выглядел суперзвездой - забил "Подводникам", затем "Осасуне"; привычно удачно съездил в сборную, где помог разбить Фареры (5:0), а уже вернувшись был важной персоной в двух подряд разгромах по 5:0 - "Бетиса" и "Антверпена".

Никаких вопросов в тот момент не могло быть ни к каталонцам, ни к их лидеру.

Некоторые нюансы проявились через неделю, 23 сентября, против "Сельты", но Левандовский собственноручно все исправил поздним дублем — 3:2.

Кризис начался уже в следующем матче - с ничьи 2:2 на Мальорке.

***

И как-то в мгновение ока все стало плохо.

С тех пор и до Нового года Левандовский забил всего 3 гола за "Барселону".

За это время каталонцы отстали в таблице не только от "Реала", но и от "Жироны"; на каком-то этапе опускались ниже "Атлетико".

Во-первых, стало ясно, что Жоау Феликс не хочет и не будет играть каждый матч с тем вдохновением, что в начале сезона.

Дальше травмы снова подкосили Педри — бедняга никак не перешагнет через "рекордный" сезон, когда его сдуру повезли на Евро и Олимпиаду.

Ко всему Ромеу провалился как волнорез, а в защите индивидуальные ошибки накрыли не только Канселу, который из-за них и не входит в шорт-листы топов, но обычно надежных Араухо с Кунде. Тер Штеген был последней надеждой, но когда выбыл еще и он — пошли поражения.

Скажете, при чем здесь Левандовский? Так вот, несмотря на все болячки, "Барса" постоянно была лидером лиги по ожидаемым голам. Сейчас их у нее 72 — для контекста, у "Реала" 65, у "Жироны" 63. Но что с таблицей? Там у Мадрида и Жироны забитых больше.

Кто недоработал? Кто недозабивал? В первую очередь, Роберт, на котором завязаны все атаки; который бьет по воротам чаще всех центрфорвардов Ла Лиги (2,9 за 90 минут).

В течение осени Marca называла его "угловатым", а The Athletic сватал в Саудовскую Аравию.

Вишенка на торте - дерби с "Жироной" 10 декабря. Стуани попадает, а Роберт мажет с центра штрафной. 2:4. Финиш.

И тут вдруг...

***

Нет, хорошо не стало, но начали прорезаться голы.

Боссы "Барсы" посреди сезона привезли Витора Роке - бразильского кота в мешке, который должен был как можно скорее Левандовского подсидеть.

Поляка, кажется, это завело, и уже 27 декабря он работал в тренировочном центре Жоана Гампера, пока партнеры еще радовались отпуску. Казалось, что под культовую Eye of the Tiger он бросает вызов не Роке или Лапорте, а самой старости.

Эффект был сразу же. Роберт забил в Кубке "Барбастро", затем в Суперкубке "Осасуне", а еще "Реалу" 14 января — правда, тот матч все каталонцы хотят забыть.

Впрочем, как и 2:4 с Бильбао 24 января, где Левандовский снова забил, но "Барса" проиграла и вылетела из Кубка короля.

Уже вскоре Хави сдался и объявил, что покинет пост в конце сезона. Очевидно, не из-за Роберта. У тренера не было рабочих вариантов улучшения игры. Разрыв крестов у Гави украл у "Барсы" надежду на 4-4-2, а из всех вингеров, необходимых для атакующей 4-3-3, самым стабильным оказался 16-летний Ямаль. Беда, одним словом.

Но самое удивительное, как это событие переменило Левандовского, который словно за неделю сбросил несколько лишних лет.

***

Хави полтора сезона защищал его перед СМИ — может, в этом дело?

В любом случае, в "Барсе" снова стало хорошо — почти, как в начале.

Это Роберт, а не капитан Серхи Роберто, собрал команду дома в Кастельдефельсе, где все пообещали доиграть сезон ради тренера и клуба.

Качественный тимбилдинг. После поражения "Вильярреалу" 27 января каталонцы не проигрывали 12 матчей подряд, из которых 10 выиграли. Левандовский на этом отрезке забил 7 голов - в том числе уничтожил "Атлетико" на его поле 17 марта и выбил из ЛЧ "Наполи" 12 марта.

Возможно, их знает Хави, с которым Роберт по информации Sport.es снова сблизился, когда возглавил возрождение команды.

Ко всему, Луис Энрике прав: это он, а не Хави является носителем ДНК "Барсы". Команда Эрнандеса забыла тики-таку. В сезоне-2019/20 только 19% передач каталонцев в штрафную были верховыми, а сейчас — 41%. Количество передач за матч в среднем упало с 750 до 645. Доля лонгболлов на 40 метров и больше выросла с 6% до более чем 10.

Понимаете, да? В футболе Хави мощный, забивной нападающий-таран является обязательным условием. Миниатюрный Роке – глупость; эта команда не может без Левандовского.

Как только он заиграл – сразу пошли победы, хорошая пресса, и тренер уже передумал куда-то идти. Тотальная зависимость.

????| Ferran Torres is the only Barcelona forward (500+ mins) who has over performed his xG (Expected Goals) this season. Lewandowski: 12 goals from 13.0 xG. Ferran: 11 goals from 6.2 xG. Félix: 7 goals from 7.0 xG. Raphinha: 4 goals from 5.0 xG. Lamine Yamal: 2 goals from 3.5 xG. pic.twitter.com/XaV5fGynf8

***

Вот только дальше - ну что могло быть дальше? Не вторая же молодость в 35 лет, верно?

У Роберта всегда плохо было с большими матчами. Даже после крутых 8 лет в "Баварии" его главным хайлайтом оставался покер "Реалу" еще за "Дортмунд".

В Барселоне это наложилось на возраст и усталость, и 16 апреля команда вылетела из Лиги чемпионов от "ПСЖ", а ее лучший бомбардир не забил ни разу в двух матчах. 21 апреля каталонцы проиграли третье кряду Эль Класико и отдали "Реалу" титул - и снова Роберт бил по воробьям.

Даже с его любимыми середняками стало хуже – в апреле лишь одна яркая игра против "Валенсии", и та в большинстве.

Трофео Пичичи, скорее всего, не будет. Сейчас у Роберта 16 голов в Ла Лиге – это меньше, чем у Довбика, Беллингема, Серлота; на одном уровне с Будимиром.

Для контекста в прошлом сезоне Левандовский забил в чемпионате 23 гола; в позапрошлом за "Баварию" - 35, а до этого — 41. Конкуренты его не догоняли - это он опустился на их уровень.

***

И что дальше? Хорошего ждать или плохого? Но ответ слишком очевиден.

Сезон на качелях - признак приближающейся пенсии. Ему бы уйти, но нет - слишком жирный контракт. В первом сезоне его зарплата была 20 млн брутто в год; в текущем — уже 26, а через год вырастет до 32. Более того, есть еще четвертый год, который активируется, если Левандовский сыграет более половины матчей в сезоне-2024/25:

Клуб он даже не спрашивает, ведь что тот может? В дубль его сослать и вылететь из ТОП-4? Лапорту предупреждали, но он добровольно пошел в эту ловушку и даже выиграл приз – чемпионство-2023.

Стоило ли оно нынешнего спада и сезона без трофеев? Отсутствия места в платежке на более солидного второго нападающего, нежели Роке? Будущего трансфера Араухо с целью покрыть дефицит?

Xavi: "Lewandowski only has to worry if the criticism comes from the coach or staff, not from outsiders. I think he knows that. We really value his work. As for the future, we will talk about it at the end of the season." pic.twitter.com/nv8RPQKAiN