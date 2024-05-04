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Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке

Испания
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О лидере каталонцев образца 2024 года

Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

А начиналось все сенсационно хорошо.

На старте сезона "Барсу" не останавливали даже ошибки ВАР, как с "Вильярреалом" - команда Хави банально забивала еще.

Роберт Левандовский в 35 лет выглядел суперзвездой - забил "Подводникам", затем "Осасуне"; привычно удачно съездил в сборную, где помог разбить Фареры (5:0), а уже вернувшись был важной персоной в двух подряд разгромах по 5:0 - "Бетиса" и "Антверпена".

Никаких вопросов в тот момент не могло быть ни к каталонцам, ни к их лидеру.

Некоторые нюансы проявились через неделю, 23 сентября, против "Сельты", но Левандовский собственноручно все исправил поздним дублем — 3:2.

Кризис начался уже в следующем матче - с ничьи 2:2 на Мальорке.

***

И как-то в мгновение ока все стало плохо.

С тех пор и до Нового года Левандовский забил всего 3 гола за "Барселону".

За это время каталонцы отстали в таблице не только от "Реала", но и от "Жироны"; на каком-то этапе опускались ниже "Атлетико".

Во-первых, стало ясно, что Жоау Феликс не хочет и не будет играть каждый матч с тем вдохновением, что в начале сезона.

Дальше травмы снова подкосили Педри — бедняга никак не перешагнет через "рекордный" сезон, когда его сдуру повезли на Евро и Олимпиаду.

Ко всему Ромеу провалился как волнорез, а в защите индивидуальные ошибки накрыли не только Канселу, который из-за них и не входит в шорт-листы топов, но обычно надежных Араухо с Кунде. Тер Штеген был последней надеждой, но когда выбыл еще и он — пошли поражения.

Скажете, при чем здесь Левандовский? Так вот, несмотря на все болячки, "Барса" постоянно была лидером лиги по ожидаемым голам. Сейчас их у нее 72 — для контекста, у "Реала" 65, у "Жироны" 63. Но что с таблицей? Там у Мадрида и Жироны забитых больше.

Кто недоработал? Кто недозабивал? В первую очередь, Роберт, на котором завязаны все атаки; который бьет по воротам чаще всех центрфорвардов Ла Лиги (2,9 за 90 минут).

В течение осени Marca называла его "угловатым", а The Athletic сватал в Саудовскую Аравию.

Вишенка на торте - дерби с "Жироной" 10 декабря. Стуани попадает, а Роберт мажет с центра штрафной. 2:4. Финиш.

И тут вдруг...

***

Нет, хорошо не стало, но начали прорезаться голы.

Боссы "Барсы" посреди сезона привезли Витора Роке - бразильского кота в мешке, который должен был как можно скорее Левандовского подсидеть.

Поляка, кажется, это завело, и уже 27 декабря он работал в тренировочном центре Жоана Гампера, пока партнеры еще радовались отпуску. Казалось, что под культовую Eye of the Tiger он бросает вызов не Роке или Лапорте, а самой старости.

Эффект был сразу же. Роберт забил в Кубке "Барбастро", затем в Суперкубке "Осасуне", а еще "Реалу" 14 января — правда, тот матч все каталонцы хотят забыть.

Впрочем, как и 2:4 с Бильбао 24 января, где Левандовский снова забил, но "Барса" проиграла и вылетела из Кубка короля.

Уже вскоре Хави сдался и объявил, что покинет пост в конце сезона. Очевидно, не из-за Роберта. У тренера не было рабочих вариантов улучшения игры. Разрыв крестов у Гави украл у "Барсы" надежду на 4-4-2, а из всех вингеров, необходимых для атакующей 4-3-3, самым стабильным оказался 16-летний Ямаль. Беда, одним словом.

Но самое удивительное, как это событие переменило Левандовского, который словно за неделю сбросил несколько лишних лет.

***

Хави полтора сезона защищал его перед СМИ — может, в этом дело?

В любом случае, в "Барсе" снова стало хорошо — почти, как в начале.

Это Роберт, а не капитан Серхи Роберто, собрал команду дома в Кастельдефельсе, где все пообещали доиграть сезон ради тренера и клуба.

Качественный тимбилдинг. После поражения "Вильярреалу" 27 января каталонцы не проигрывали 12 матчей подряд, из которых 10 выиграли. Левандовский на этом отрезке забил 7 голов - в том числе уничтожил "Атлетико" на его поле 17 марта и выбил из ЛЧ "Наполи" 12 марта.

“Время, которое я провел на Рождество с семьей, дало мне много ответов на возникшие в прошлом году вопросы. Я понял, что мне нужно улучшить, что не сработало и почему это произошло. Я знал, что должен немного изменить свою подготовку, работать более индивидуально, делать вещи, которые помогают мне чувствовать себя лучше. От этого выиграю не только я, а вся команда", – секретов, как видим, Левандовский не выдает.

Возможно, их знает Хави, с которым Роберт по информации Sport.es снова сблизился, когда возглавил возрождение команды.

Ко всему, Луис Энрике прав: это он, а не Хави является носителем ДНК "Барсы". Команда Эрнандеса забыла тики-таку. В сезоне-2019/20 только 19% передач каталонцев в штрафную были верховыми, а сейчас — 41%. Количество передач за матч в среднем упало с 750 до 645. Доля лонгболлов на 40 метров и больше выросла с 6% до более чем 10.

Понимаете, да? В футболе Хави мощный, забивной нападающий-таран является обязательным условием. Миниатюрный Роке – глупость; эта команда не может без Левандовского.

Как только он заиграл – сразу пошли победы, хорошая пресса, и тренер уже передумал куда-то идти. Тотальная зависимость.

***

Вот только дальше - ну что могло быть дальше? Не вторая же молодость в 35 лет, верно?

У Роберта всегда плохо было с большими матчами. Даже после крутых 8 лет в "Баварии" его главным хайлайтом оставался покер "Реалу" еще за "Дортмунд".

В Барселоне это наложилось на возраст и усталость, и 16 апреля команда вылетела из Лиги чемпионов от "ПСЖ", а ее лучший бомбардир не забил ни разу в двух матчах. 21 апреля каталонцы проиграли третье кряду Эль Класико и отдали "Реалу" титул - и снова Роберт бил по воробьям.

Даже с его любимыми середняками стало хуже – в апреле лишь одна яркая игра против "Валенсии", и та в большинстве.

Трофео Пичичи, скорее всего, не будет. Сейчас у Роберта 16 голов в Ла Лиге – это меньше, чем у Довбика, Беллингема, Серлота; на одном уровне с Будимиром.

Для контекста в прошлом сезоне Левандовский забил в чемпионате 23 гола; в позапрошлом за "Баварию" - 35, а до этого — 41. Конкуренты его не догоняли - это он опустился на их уровень.

***

И что дальше? Хорошего ждать или плохого? Но ответ слишком очевиден.

Сезон на качелях - признак приближающейся пенсии. Ему бы уйти, но нет - слишком жирный контракт. В первом сезоне его зарплата была 20 млн брутто в год; в текущем — уже 26, а через год вырастет до 32. Более того, есть еще четвертый год, который активируется, если Левандовский сыграет более половины матчей в сезоне-2024/25:

“Покидать "Барсу" этим летом точно не буду, это даже не предмет обсуждений. Физически я чувствую себя хорошо. Так будет еще не менее двух лет”.

Клуб он даже не спрашивает, ведь что тот может? В дубль его сослать и вылететь из ТОП-4? Лапорту предупреждали, но он добровольно пошел в эту ловушку и даже выиграл приз – чемпионство-2023.

Стоило ли оно нынешнего спада и сезона без трофеев? Отсутствия места в платежке на более солидного второго нападающего, нежели Роке? Будущего трансфера Араухо с целью покрыть дефицит?

Левандовский выводит "Барсу" в ЛЧ, но крадет шансы ее выиграть в обозримом будущем - не парадокс, а следствие отсутствия долгосрочной стратегии.

Единственная хорошая новость для "Кулес" - Роберт в этом сезоне показал, что не упадет стремительно, как когда-то Торрес или Фалькао. У него сильная личность, характер. Качели с формой затянутся, а значит, будут еще и голы, и ассисты, и непременно еще будет хорошо в "Барселоне" — просто все реже и не в больших матчах, аж пока старого лидера не заменит молодой. Таков закон футбольных джунглей, и ни один тренажерный зал, ни одна диета не способна его отменить.

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Роберт Левандовский Польша Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона Витор Роке
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 18:04
Роберт не оцінив історичний момент для переходу в Барсу. Зараз він виступає цапом-відбувайлом, бо деяка каталонська молодь не бажає грати на ветерана. Він та Гюндоган не в ті часи перейшли до Барси. А Хаві зараз є єдиним кандидатом з нормальних, на посаду головного тренера. Бо на кращого тренера в Барси банально немає грошей. Тому, Хаві отримує другий шанс, а Барса має просто оговтатись від боргів. Ще сезон-два на це має піти
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 18:04
Роберт не оцінив історичний момент для переходу в Барсу. Зараз він виступає цапом-відбувайлом, бо деяка каталонська молодь не бажає грати на ветерана. Він та Гюндоган не в ті часи перейшли до Барси. А Хаві зараз є єдиним кандидатом з нормальних, на посаду головного тренера. Бо на кращого тренера в Барси банально немає грошей. Тому, Хаві отримує другий шанс, а Барса має просто оговтатись від боргів. Ще сезон-два на це має піти
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 16:02
Майже з усім можна погодитися... А такий Контракт з Робертом то взагалі абсурд! Виглядає так, що на кращого тепер грошей точно не знайдеться, а вік не зупинити. Доведеться очикувати, коли вихованці Ла Масії трошки змужніють.
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Вarcelinius
04.05.2024 в 11:44
Ну что же, недурственно. Но в одном не согласен категорически, в отношении Роберта к чавику. Лева воспрянул только потому, шо чавика в следующем сезоне не будет, как он думал. Но подлый чавик снова его нае@ал. И не только его. А приглашение в свой дом на забухать ради чавика это всё понты для л0хов. Пидстаркуватый Лева теперь будет думать только о себе, о своей карьере, о своём престиже, о своём реноме и о своём контракте естественно, то бишь о нехилом бабле под пенсию. И я его прекрасно понимаю. А на подлого пиз@абола чавика ему насрать, уверяю вас.
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 16:12
Олег Хаві піде і що Левандовський знову по тридцять... сорок голів буде забивати? І кого більш кваліфікованого замість Ернандеса можуть запросити? Щоб зібрати грошей на новий тренерський штаб та підсилення потрібно не лише Арайхо і де Йонга буде продавати Наразі у футбол грають шалені бабки, а в Барселоні їх трошки дефицит. По мені то не вина Хаві, а біда, що Буся пішов, а Лева "здувся"
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