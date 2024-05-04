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Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Борьба за второе место в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Жирона" против "Барселоны" – еще шесть лет назад это была игра лидера против аутсайдера, а теперь они борются за итоговое второе место в чемпионате. Сейчас у "Блауграны" поул-позишн – она опережает соседей на 2 очка. Тем не менее, не забываем – команда Мичела проиграла дома только раз, "Реалу", а предыдущий очный матч команд завершился триумфальной победой "Жироны" 4:2.
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Чемпионат Испании, 34-й тур
4 мая 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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