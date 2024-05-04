Реал Мадрид - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" перед решающим полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" примет "Кадис" в Примере, и это тот случай, когда на поле ждем резерв "Сливочных". Также отмечаем, что соперник Мадрида борется за выживание, а сама команда Карло Анчелотти официально станет чемпионом Испании-2024 в случае своей победы и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной".

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Чемпионат Испании, 34-й тур

4 мая 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 17:15 "Кадис"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1