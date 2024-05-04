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Витор Роке из Барселоны может перейти в аренду в клуб из чемпионата Испании

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Витор Роке из Барселоны может перейти в аренду в клуб из чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" хочет отдать Витора Роке в аренду Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, "Барселона" хочет отдать нападающего Витора Роке в аренду в клуб из Ла Лиги, причиной такого решения стал средний уровень испанского языка 19-летнего бразильца и отсутствие опыта в испанском чемпионате, в "Барселоне" считают, что полгода в аренде поможет Роке доучить испанский и улучшит свой уровень игры, а также аренда игрока поможет клубу в финансовом плане. Сам Роке хочет быть в команде в следующем сезоне и вариант с возможной арендой не рассматривает.

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Напомним, Витор Роке перешел в "Барселону" из "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2024 года. За это время Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

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Барселона Ла Лига Витор Роке
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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