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"Хави и Барселона не очень хорошо провели этот сезон": Ривалдо - об этом сезоне Ла Лиги

Испания

Раскритиковал выступления бывшей команды

"Хави и Барселона не очень хорошо провели этот сезон": Ривалдо - об этом сезоне Ла Лиги

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Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал результаты "Барселоны" в этом сезоне.

"На мой взгляд, Хави и "Барселона" не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, чтобы успокоить ситуацию в "Барселоне", считаю это было правильное решение.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону. Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков, не нужно допустить такого в следующем", — приводит слова Ривалдо Betfair.

Напомним, сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. Сегодня "Барса" сыграет против "Жироны" в 19:30.

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Барселона Ривалдо
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Источник:
Betfair
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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