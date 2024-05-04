"Хави и Барселона не очень хорошо провели этот сезон": Ривалдо - об этом сезоне Ла Лиги

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал результаты "Барселоны" в этом сезоне.

"На мой взгляд, Хави и "Барселона" не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, чтобы успокоить ситуацию в "Барселоне", считаю это было правильное решение.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону. Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков, не нужно допустить такого в следующем", — приводит слова Ривалдо Betfair.