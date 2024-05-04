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"Хави и Барселона не очень хорошо провели этот сезон": Ривалдо - об этом сезоне Ла Лиги
Раскритиковал выступления бывшей команды
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал результаты "Барселоны" в этом сезоне.
"На мой взгляд, Хави и "Барселона" не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, чтобы успокоить ситуацию в "Барселоне", считаю это было правильное решение.
Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону. Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков, не нужно допустить такого в следующем", — приводит слова Ривалдо Betfair.
Напомним, сейчас "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. Сегодня "Барса" сыграет против "Жироны" в 19:30.
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