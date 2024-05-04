"Возникли обстоятельства, которые не зависят от меня": Лопетеги - о своем увольнении со сборной Испании

Хулен Лопетеги рассказал о том, что способствовало его увольнению в сборной Испании перед чемпионатом мира 2018 года.

"Это часть моего прошлого. Я стараюсь не смотреть в прошлое. Мы играли с Англией, Бельгией, Францией, Италией, Германией и Аргентиной и не проиграли. Но возникли обстоятельства, которые не зависят от меня. Когда я продлевал контракт с Испанией, у него у него был включен пункт, я не думал, что может произойти именно такой поворот.

Хотя в футболе в этом нет ничего нового. Такое случалось с Антонио Конте, Луи ван Галом и со мной. Я смотрю вперед. Если я и оглядываюсь назад, то только для того, чтобы почерпнуть силы из приобретенного опыта, чтобы зарядиться энергией", — сказал Лопетеги.