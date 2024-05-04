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"Возникли обстоятельства, которые не зависят от меня": Лопетеги - о своем увольнении со сборной Испании
Смирился с таким исходом
Фото: Wolves
Хулен Лопетеги рассказал о том, что способствовало его увольнению в сборной Испании перед чемпионатом мира 2018 года.
"Это часть моего прошлого. Я стараюсь не смотреть в прошлое. Мы играли с Англией, Бельгией, Францией, Италией, Германией и Аргентиной и не проиграли. Но возникли обстоятельства, которые не зависят от меня. Когда я продлевал контракт с Испанией, у него у него был включен пункт, я не думал, что может произойти именно такой поворот.
Хотя в футболе в этом нет ничего нового. Такое случалось с Антонио Конте, Луи ван Галом и со мной. Я смотрю вперед. Если я и оглядываюсь назад, то только для того, чтобы почерпнуть силы из приобретенного опыта, чтобы зарядиться энергией", — сказал Лопетеги.
Напомним, Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018 из-за информации о назначении тренера в "Реал Мадрид" после завершения чемпионата мира.
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