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"Возникли обстоятельства, которые не зависят от меня": Лопетеги - о своем увольнении со сборной Испании

Испания

Смирился с таким исходом

"Возникли обстоятельства, которые не зависят от меня": Лопетеги - о своем увольнении со сборной Испании

Фото: Wolves

Новина українською

Хулен Лопетеги рассказал о том, что способствовало его увольнению в сборной Испании перед чемпионатом мира 2018 года.

"Это часть моего прошлого. Я стараюсь не смотреть в прошлое. Мы играли с Англией, Бельгией, Францией, Италией, Германией и Аргентиной и не проиграли. Но возникли обстоятельства, которые не зависят от меня. Когда я продлевал контракт с Испанией, у него у него был включен пункт, я не думал, что может произойти именно такой поворот.

Хотя в футболе в этом нет ничего нового. Такое случалось с Антонио Конте, Луи ван Галом и со мной. Я смотрю вперед. Если я и оглядываюсь назад, то только для того, чтобы почерпнуть силы из приобретенного опыта, чтобы зарядиться энергией", — сказал Лопетеги.

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Напомним, Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018 из-за информации о назначении тренера в "Реал Мадрид" после завершения чемпионата мира.

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Испания Хулен Лопетеги Чемпионат мира 2018
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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