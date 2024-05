Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо

Защитник "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо сообщил, что не будет подписывать новый контракт с мадридской командой

По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний испанец намерен покинуть клуб как свободный агент. Отмечается, что Эрмосо изучает несколько вариантов, поскольку он еще не согласовал условия ни с одним клубом по своему переходу.

