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Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо

Испания

Обоюдное решение

Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо сообщил, что не будет подписывать новый контракт с мадридской командой

По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний испанец намерен покинуть клуб как свободный агент. Отмечается, что Эрмосо изучает несколько вариантов, поскольку он еще не согласовал условия ни с одним клубом по своему переходу.

Напомним, в этом сезоне Марио отыграл за мадридский "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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