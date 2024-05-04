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Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо
Обоюдное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо сообщил, что не будет подписывать новый контракт с мадридской командой
По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний испанец намерен покинуть клуб как свободный агент. Отмечается, что Эрмосо изучает несколько вариантов, поскольку он еще не согласовал условия ни с одним клубом по своему переходу.
????⚪️???????? Atlético Madrid decision is confirmed: Mario Hermoso will not sign new deal and he's set to leave the club as free agent. Plans are not changing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024
Hermoso, exploring several opportunities as he's not agreed terms with any club yet.@MatteMoretto ???? pic.twitter.com/FIL72D0e16
Напомним, в этом сезоне Марио отыграл за мадридский "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
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