Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа впервые в сезоне сыграет за Реал. Лунин не попал в стартовый состав на Кадис
Анчелотти сдержал свое слово
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jimenez - Real Madrid/Real Madrid
В рамках 34-го тура испанского чемпионата "Реал" сыграет против "Кадиса". В стартовом составе мадридцев появится Тибо Куртуа.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024
???? @cadiz_cf@UnicajaBanco | #RealMadridCádiz pic.twitter.com/l2HlnNENkD
Украинец Андрей Лунин во второй раз подряд в рамках чемпионата остался на скамье для запасных. В прошлом туре место в воротах занял Кепа Ариссабалага.
Для Куртуа это первый матч в текущем сезоне. Он получил тяжкое повреждение колена в августе прошлого года, а в марте снова травмировался. Во вторник на этой неделе Тибо поехал с "Реалом" в Мюнхен на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии", где просидел на скамье для запасных. Это было первое попадание для бельгийца в заявку этого сезона.
"Реал" и "Кадис" начнут в 17:15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
Популярное сейчас
- 1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Лунин сыграет с Баварией, Ройс покидает Дортмунд, размер премиальных для сборной. Главные новости за 3 мая
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО