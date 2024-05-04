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Куртуа впервые в сезоне сыграет за Реал. Лунин не попал в стартовый состав на Кадис

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Куртуа впервые в сезоне сыграет за Реал. Лунин не попал в стартовый состав на Кадис

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jimenez - Real Madrid/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 34-го тура испанского чемпионата "Реал" сыграет против "Кадиса". В стартовом составе мадридцев появится Тибо Куртуа.

Украинец Андрей Лунин во второй раз подряд в рамках чемпионата остался на скамье для запасных. В прошлом туре место в воротах занял Кепа Ариссабалага.

Для Куртуа это первый матч в текущем сезоне. Он получил тяжкое повреждение колена в августе прошлого года, а в марте снова травмировался. Во вторник на этой неделе Тибо поехал с "Реалом" в Мюнхен на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии", где просидел на скамье для запасных. Это было первое попадание для бельгийца в заявку этого сезона.

"Реал" и "Кадис" начнут в 17:15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
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