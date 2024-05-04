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Жирона против Барселоны на Монтиливи: 0 очков, 0 голов, 34 удара
Неутешительная статистика домашних матчей для хозяев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
В центральной встрече 34-го тура Ла Лиги подопечные Мичела принимают "сине-гранатовых" на своем поле. Соперников разделяет 2 пункта и команда Хави занимает второе место.
В рамках чемпионата Испании каталонские клубы провели 3 дерби на Монтиливи. Все они завершились сухими победами фаворитов (0:3, 0:2, 0:1).
Дважды "бело-красные" срезали мяч в собственные ворота. Половину голов хозяева пропустили после 60-й минуты. В прошлом сезоне Мичела удалили из-за чрезмерных эмоций. Цыганков провел весь поединок на скамейке запасных, поскольку недавно присоединился к команде.
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