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Жирона против Барселоны на Монтиливи: 0 очков, 0 голов, 34 удара

Испания

Неутешительная статистика домашних матчей для хозяев

Жирона против Барселоны на Монтиливи: 0 очков, 0 голов, 34 удара

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

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В центральной встрече 34-го тура Ла Лиги подопечные Мичела принимают "сине-гранатовых" на своем поле. Соперников разделяет 2 пункта и команда Хави занимает второе место.

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В рамках чемпионата Испании каталонские клубы провели 3 дерби на Монтиливи. Все они завершились сухими победами фаворитов (0:3, 0:2, 0:1).

Дважды "бело-красные" срезали мяч в собственные ворота. Половину голов хозяева пропустили после 60-й минуты. В прошлом сезоне Мичела удалили из-за чрезмерных эмоций. Цыганков провел весь поединок на скамейке запасных, поскольку недавно присоединился к команде.

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Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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