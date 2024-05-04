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Украинцы готовы к бою. Стартовый состав Жироны на матч с Барселоной

Испания
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На Монтиливи состоится главный поединок тура

Украинцы готовы к бою. Стартовый состав Жироны на матч с Барселоной

Girona

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Артем Довбик и Виктор Цыганков вошли в стартовый состав на каталонское дерби. Для экс-нападающего "Днепра-1" это будет уже 32-й матч Ла Лиги. Бывший полузащитник "Динамо" отыграл 25 встреч. С учетом прошедшего сезона футболист провел 44 игры в первенстве Испании.

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Между соперниками 2 балла. Пока подопечные Хави опережают земляков. В первом круге подопечные Мичела выиграли 4:2.

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"Атлетико" находится на 4-й позиции (64 очка). "Матрасники" планируют сократить отставание от топ-3 и надеются на положительные новости из Жироны.

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Источник:
GironaFC X
Опубликовал: Александр Симченко
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