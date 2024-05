Примера. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Возможно, чемпионская победа

"Реал" дома даже резервным составом на классе одолел "Кадис", который стоит на вылет.

Нельзя сказать, что игра в полной мере удалась "Сливочным". В первом тайме они много владели мячом, давили позиционно, но моменты? Их почти не было.

Дальний удар Милитао, дриблинг Браима и удар Хоселу в небо — это все за 45 минут.

"Кадис", тем временем, имел два прекрасных шанса, но Рамос, замыкая прострел, ударил в сторону лайнсмена, а удар Собрино в последний момент заблокировал Начо.

17 - @realmadriden have kept 17 clean sheets in @LaLigaEN 2023/24 (18 if they do not concede against Cádiz today) and only in five seasons they kept more in the competition: 1986/87 (19), 1987/88 (19), 1992/93 (18), 1994/95 (18) and 2019/20 (19). Lock. ???? pic.twitter.com/gqi7jQd6jG — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024

"С такой игрой "Реалу" не стать чемпионом, что бы не произошло в каталонском дерби", - написала в перерыве Marca.

Но вы же знаете Мадрид? Когда надо, кто-то обязательно включается. На сей раз героем выступил Браим Диас. Отличный дриблинг против Чуста и удар с "тещиной" правой ноги в девятку — это было идеально.

В ответ у "Кадиса" был свой момент после ошибки Милитао, но Рамос проиграл в ближнем бою вернувшемуся после травмы Куртуа.

Наверное, тогда интрига и умерла. Ближе к концу матча Анчелотти выпустил пару основных игроков, и Джуд Беллингем буднично добил аутсайдера, замкнув прострел с фланга. Гол Хоселу в добавленное время - это уже больше для его личной статистики.

1st - This is the first time with @Brahim scoring and providing an assist in a single @LaLigaEN game with @realmadriden and his first time doing that in top five European leagues since May 2023 with AC Milan in Serie A. Accurate. pic.twitter.com/hikn5mritb — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024

Теперь у "Сливочных" 87 очков, и все их внимание приковано к "Монтиливи". Если там "Барса" не победит - "Реал" станет чемпионом уже сегодня.

Тем временем у "Кадиса" 26 баллов, 18-я строчка, и чтоб не вылететь ему надо отыграть у "Сельты" 6 баллов за оставшиеся 4 тура. Реально, да, но очень маловероятно.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 3:0

Голы: Браим Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Камавинга (Вальверде, 80), Модрич — Гюлер (Беллингем, 66), Браим Диас (Винисиус, 73), Себальос — Хоселу

"Кадис": Ледесма — Сальдуа (Карселен, 66), Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес — Алькарас, Эскаланте — Собрино (Макси Гомес, 75), Алекс (Лукас Пирес, 66), Наварро (Алехо, 84) — Рамос (Хуанми, 75)

Предупреждение: Сальдуа, 38

Шестое поражение и девятый матч без побед подряд для "Лас-Пальмаса". Черная полоса продолжается.

Сегодня гости боролись только в первом тайме, но нарвались на яркую игру Шералдо Бекера. Зимний новичок басков сперва прострелил на автогол Алексу Суаресу, а затем забил сам шикарным ударом с очень острого угла.

У "Лас-Пальмаса" такого игрока не нашлось. Лучший момент имел Марвин Парк, но проиграл дуэль Алексу Ремиро.

Ну, а второй тайм — это уже было добивание сдавшихся. "Ла Реал" лишь чудом не забил третий — Андре Силва попал в перекладину, а добивание отменил ВАР из-за офсайда.

4 - Brais Méndez has been involved in a goal in each of his last four appearances with @RealSociedad in LaLiga (one goal and three assists). Streak. pic.twitter.com/cHJlfnMfsJ — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024

В таблице у "Сосьедада" после победы стало 51 очко — это 6-е место; у "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 14-я строчка.

34-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Суарес, 33 (автогол), Бекер, 45+1

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Элустондо, 79), Ле Норман, Пачеко, Галан (Арамбуру, 79) — Турьентес — Бекер (Кубо, 89), Браис Мендес (Захарян, 71), Мерино, Оярсабаль — Андре Силва (Барренечеа, 71)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль (Араухо, 71), Синкгравен (Серхи Кардона, 58) — Парк, Перроне (Муньос, 58), Кириан Родригес, Бенито Рамирес (Фабио Гонсалес, 75) — Молейро, Мунир (Сандро, 58)

Предупреждения: Галан, 17, Ле Норман, 40 — Серхи Кардона, 67