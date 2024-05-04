  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мичел прокомментировал возможные нарушения в трансфере Довбика
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мичел прокомментировал возможные нарушения в трансфере Довбика

Испания

И сказал о голеадорских достижениях игрока

Мичел прокомментировал возможные нарушения в трансфере Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о том, что Артем Довбик может стать самым результативным игроком сезона в Ла Лиге.

"Награда лучшего бомбардира - это важно. Это наши голы, потому что это признание для всех. Мы всегда говорили, что индивидуальные заслуги не могут быть достигнуты путем, который не является коллективным.

Это происходит с Золотым мячом, чемпионатом мира, с лучшими людьми - без команды это было бы невозможно. Если Довбик выиграет трофей Пичичи - это будет признанием для всех", - сказал Мичел.

Также Мичел прокомментировал возможные нарушения при оформлении трансфера Довбыка из "Днепра-1" в "Жирону". Напомним, что испанский клуб и агента Довбика Алексея Люндовского подозревают в нарушениях правил финансового фэйр-плея ФИФА и экономических преступлениях.

"Клуб сделал все идеально. Другие могут писать что угодно. Без проблем", - прокомментировал тренер.

Сегодня, 4-го мая, "Жирона" принимает "Барселону" в матче 34-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 19:30.

По теме
yellow-arrow
Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 34-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид — Кадис 3:0. Возможно, чемпионская победа
yellow-arrow
Украинцы в дерби. Жирона - Барселона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости