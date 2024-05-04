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Довбик забил 20-й гол в Ла Лиге - украинец расписался в воротах Барселоны

Испания
Обновлено

Сравнял счет

Довбик забил 20-й гол в Ла Лиге - украинец расписался в воротах Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В центральном матче 34-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Барселоной" за первых отличился украинский нападающий Артем Довбик. Игрок сравнял счет на 4-й минуте матча. Отметим, что команда Хави забила за минуту до этого.

Игроки "Жироны" развели мяч из центра поля после пропущенного гола, промчались по левому флангу, откуда четко подача пошла от Ивана Мартина на голову Артему Довбику.

Это взятие ворот стало для Довбика 20-м в сезоне Ла Лиги. Украинец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 20:36
Хм, щойно написав, як раптом з"явилося відео, вибачаюсь
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 20:36
Хм, щойно написав, як раптом з"явилося відео, вибачаюсь
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 20:34
А відео де?
Ответить
0
0

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