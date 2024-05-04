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Анчелотти: Мы там, где мы есть, только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся очень хорошо

Испания
Обновлено

Страсти вокруг вратарского вопроса не исчезают

Анчелотти: Мы там, где мы есть, только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся очень хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти снова прокомментировал конкуренцию вратарей в его команде. Сегодня впервые в сезоне играл Тибо Куртуа, который вернулся после травмы.

"Тибо - очень важная фигура для нас. У нас есть Лунин, который провел впечатляющий сезон. Мы там, где мы есть, только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся очень хорошо, он выглядит очень хорошо", - сказал коуч.

"Реал" победил "Кадис" в 34-м туре Ла Лиги со счетом 3:0. Забивали Диас, Беллингем и Хоселу. Лунин и Кепа наблюдали за игрой со скамейки запасных.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Zone
Опубликовал: Виктор Иванчук
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