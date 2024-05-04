Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид

Бесподобная победа "Жироны" в дерби Каталонии, которую еще долго не забудут.

Помните, так говорили про матч первого круга на "Монжуике", где жиронцы тоже победили 4:2? Так вот, этот матч был даже круче.

Уже на 3-й минуте Кристенсен гениально обработал мяч и пробил с лету, но спустя минуту и всего пять передач "Жирона" сравняла - Артем Довбик замкнул навес Ивана Мартина. Как вам такое?!

В том ключе они и продолжили - от ножа; атаку на атаку. Цыганков расстреливал ворота, но попал в тер Штегена. В ответ за "Барсу" пробивал головой Гюндоган, однако вытащил Гассанига.

Guettez le placement d'Araujo et le plongeon de Ter Stegen sur le but de Dovbyk ptdrrrr



Les 2 puent tellement la merde c'est une dinguerie toujours eux



Soit disant le meilleur défenseur et le meilleur gardien du monde selon les barcelonais ptdrrrpic.twitter.com/cjTzQydELW https://t.co/MijJmILQ3Z — ???????????????????????????????????????? ???????????????????? (@RealNoah) May 4, 2024

Маятник качнулся в пользу Блауграны ближе к перерыву, когда Гутьеррес завалил Ямаля на линии штрафной, и инертный Левандовский реализовал пенальти.

Но что "Жирона"? Она не сдалась. Она боролась и выживала изо всех сил, хотя и начало второго тайма ей тоже не удалось. Самоотдача - 120%, Янхель Эррера - бог прессинга, а Давид Лопес съел Левандовского вчистую. Именно в таком стиле они заслужили свой камбэк, который начал... Серхи Роберто идиотским пасом назад, где был только Артем Довбик. Наш сыграл идеально - взял паузу и отпасовал на набежавшего Порту - 2:2.

Ну, а затем была еще отличная атака правым краем, которую с рикошетом завершил Гутьеррес. Ну, и вишенка на торте - гениальный, сумасшедший гол Порту с лету метров с 22-х. Это, господа, нельзя описать словами - это надо видеть.

В тот миг "Барса", пожалуй, и сдалась. Качество, с которым "Жирона" реализовала моменты, просто деморализовало команду Хави, и она больше не показала ничего. Последние 20 минут на поле были только хозяева, которые создавали, обыгрывали, отбирали - и все под аккомпанемент красивого пения трибун.

????????| GOAL: WHAT A GOAL BY PORTU!!!!



Girona 4-2 Barcelona pic.twitter.com/rt0jAZM648 — CentreGoals. (@centregoals) May 4, 2024

Браво, "Жирона"! В шикарном стиле команда Мичела обеспечила себе Лигу чемпионов и вышла на 2-е место с 74 очками.

Ну, и второй главный итог матча - этот успех жиронцев обеспечил чемпионство мадридскому "Реалу", где уже в эти минуты начинают празднование. Исторический вечер, как ни крути.

Примера, 34-й тур

Стадион: "Монтиливи" (Жирона)

Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес (Испания)

"Жирона" – "Барселона" 4:2

Голы: Довбик (4), Порту (65, 74), Гутьеррес (67) – Кристенсен (3), Левандовский (45+1, с пенальти)

"Жирона": Гассанига – Гарсия, Лопес (Порту, 65), Блинд, Гутьеррес – Эррера, Гарсия – Цыганков (Коуту, 65), Мартин, Савио (Валери, 86) – Довбик

"Барселона": Тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Гюндоган, Кристенсен (Педри, 69), Роберто (Ромеу, 79) – Ямаль (Феликс, 84), Левандовский (Торрес, 79), Лопес (Рафинья, 69)

Предупреждения: Кунде (28), Араухо (39), Роберто (43)