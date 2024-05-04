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Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид

Испания
Обновлено

А с той, "сине-гранатовой" стороны, 16-летний Ямаль отдал результативную передачу и заработал пенальти…

Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид

Getty Images / Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Бесподобная победа "Жироны" в дерби Каталонии, которую еще долго не забудут.

Помните, так говорили про матч первого круга на "Монжуике", где жиронцы тоже победили 4:2? Так вот, этот матч был даже круче.

Уже на 3-й минуте Кристенсен гениально обработал мяч и пробил с лету, но спустя минуту и всего пять передач "Жирона" сравняла - Артем Довбик замкнул навес Ивана Мартина. Как вам такое?!

В том ключе они и продолжили - от ножа; атаку на атаку. Цыганков расстреливал ворота, но попал в тер Штегена. В ответ за "Барсу" пробивал головой Гюндоган, однако вытащил Гассанига.

Маятник качнулся в пользу Блауграны ближе к перерыву, когда Гутьеррес завалил Ямаля на линии штрафной, и инертный Левандовский реализовал пенальти.

Но что "Жирона"? Она не сдалась. Она боролась и выживала изо всех сил, хотя и начало второго тайма ей тоже не удалось. Самоотдача - 120%, Янхель Эррера - бог прессинга, а Давид Лопес съел Левандовского вчистую. Именно в таком стиле они заслужили свой камбэк, который начал... Серхи Роберто идиотским пасом назад, где был только Артем Довбик. Наш сыграл идеально - взял паузу и отпасовал на набежавшего Порту - 2:2.

Ну, а затем была еще отличная атака правым краем, которую с рикошетом завершил Гутьеррес. Ну, и вишенка на торте - гениальный, сумасшедший гол Порту с лету метров с 22-х. Это, господа, нельзя описать словами - это надо видеть.

В тот миг "Барса", пожалуй, и сдалась. Качество, с которым "Жирона" реализовала моменты, просто деморализовало команду Хави, и она больше не показала ничего. Последние 20 минут на поле были только хозяева, которые создавали, обыгрывали, отбирали - и все под аккомпанемент красивого пения трибун.

Браво, "Жирона"! В шикарном стиле команда Мичела обеспечила себе Лигу чемпионов и вышла на 2-е место с 74 очками.

Ну, и второй главный итог матча - этот успех жиронцев обеспечил чемпионство мадридскому "Реалу", где уже в эти минуты начинают празднование. Исторический вечер, как ни крути.

Примера, 34-й тур

Стадион: "Монтиливи" (Жирона)

Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес (Испания)

"Жирона" – "Барселона" 4:2

Голы: Довбик (4), Порту (65, 74), Гутьеррес (67) – Кристенсен (3), Левандовский (45+1, с пенальти)

"Жирона": Гассанига – Гарсия, Лопес (Порту, 65), Блинд, Гутьеррес – Эррера, Гарсия – Цыганков (Коуту, 65), Мартин, Савио (Валери, 86) – Довбик

"Барселона": Тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Гюндоган, Кристенсен (Педри, 69), Роберто (Ромеу, 79) – Ямаль (Феликс, 84), Левандовский (Торрес, 79), Лопес (Рафинья, 69)

Предупреждения: Кунде (28), Араухо (39), Роберто (43)

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Хави Эрнандес Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 22:56
Могу по-человечески посочувствовать болельщикам Барсы. Такого бледного и невзрачного сезона у них даже трудно припомнить. Два поражения от Реала (каждое в один мяч) еще куда бы ни шло. Но две оплеухи от провинциальной Жироны по 4-2 - это уже жесткий удар по самолюбию. Добавим к этому кучу невзрачных вымученных игр (некоторые даже с тремя очками, но всё равно) и имеем унылую картину. Тренер - никакой. Типа барселонское сердце, аналог динамовским сердцам в Украине. Путевых игроков - их почти нет. Разве что малолетка Ямал. Остальные так себе - средний (или чуть выше) уровень. Впрочем я об этом писал и год назад, что их чемпионство было каким - то вымученным и ненастоящим. Доказательство тому - что оно сложено досрочно, за 4 тура до конца. И если бы кое-кто не валял дурака (Атлетико, Атлетик, Сосьедад и др) , то и в ЛЧ эта Барса не пробилась бы. В общем той Барсы, которую мы знали и с которой хочешь/не хочешь считались уже нет и не скоро будет, если будет вообще. В Англии много таких аналогов - М.Ю. Челси, Тоттенхем и др. Есть такие и в Германии и Италии. Такая "картина маслом".
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Комментарии 66
metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 22:56
Могу по-человечески посочувствовать болельщикам Барсы. Такого бледного и невзрачного сезона у них даже трудно припомнить. Два поражения от Реала (каждое в один мяч) еще куда бы ни шло. Но две оплеухи от провинциальной Жироны по 4-2 - это уже жесткий удар по самолюбию. Добавим к этому кучу невзрачных вымученных игр (некоторые даже с тремя очками, но всё равно) и имеем унылую картину. Тренер - никакой. Типа барселонское сердце, аналог динамовским сердцам в Украине. Путевых игроков - их почти нет. Разве что малолетка Ямал. Остальные так себе - средний (или чуть выше) уровень. Впрочем я об этом писал и год назад, что их чемпионство было каким - то вымученным и ненастоящим. Доказательство тому - что оно сложено досрочно, за 4 тура до конца. И если бы кое-кто не валял дурака (Атлетико, Атлетик, Сосьедад и др) , то и в ЛЧ эта Барса не пробилась бы. В общем той Барсы, которую мы знали и с которой хочешь/не хочешь считались уже нет и не скоро будет, если будет вообще. В Англии много таких аналогов - М.Ю. Челси, Тоттенхем и др. Есть такие и в Германии и Италии. Такая "картина маслом".
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.05.2024 в 22:53
Я как внук высокого партийного работника приказываю тебе Довбик взять на себя высокое обязательство стать лучшим бомбардиром Ла Лиги! В качестве награды получишь почётный орден "100 лет Ленинскому комсомолу", прямо из моего гаража Волгу ГАЗ 3202 с дисковыми тормозами и путевку на курорт в Болгарию Золотые Пески на 7 дней! А также вагон разных девушек - черные белые красные, которым всем одинаково хочецца на тебе заморочицца. А если не станешь лучшим голеадором, мы тебя расстреляем! Извини, Артём, такие у нас методы работы..
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2
Перевзутий
04.05.2024 в 22:41
Что тут скажешь, в следующем сезоне будет ещё хуже. Жирона-молодцы.
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:53
Перевсунутий, в наступному сезоні буде ще краще! От побачиш, якщо не зіп'єшся
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0
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жажа_the_best (Харьков)
04.05.2024 в 22:31
А как называецца тот танец который исполнил левандовский перед ударом с точки?
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жажа_the_best (Харьков)
04.05.2024 в 22:30
Хави пожалуйста не уходи!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.05.2024 в 22:16
Шкода, що удар Довбика відбив Кунде з лінії, все рівно з яким рахунком програвати. Артем мав би дубль і більше шансів стати кращим бомбардиром ЛЛ, а Лапорта можливо б ще раз подумав добре чи залишати Хаві тренером після розгрому...
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4
0
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:19
Мои мысли читаешь брат.
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Перевзутий
04.05.2024 в 22:43
Та может Хави ещё раз сделает тройное сальто в воздухе и скажет теперь я точно ухожу
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:01
А де Алєнь з його альтернативною таблицею?. Там мабуть Барса з 10-очковою перевагою над Жироною вже чемпіон. А дідькіна корова - найкращий бомбардир
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3
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Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 22:07
А Олень- найкращий суддя...З рукою Переса в обісцяних штанцях....
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2
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Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 21:57
Майже вгадав... Трішечки до 8-2 не дотягнули...
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:57
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4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.05.2024 в 22:01
Алграб, с чемпионством Реала тебя!! И тебя дохтур, если ты конечно реалист.
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4
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:02
Он морфинист. Реальный.
 
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:05
Трампіст, свої смердючі вітання залиш для тридвараски Меджорі
 
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:08
Ну ты и гнида Дохтур. Человек тебя от всей души так сказать... Тьфу на тебя.
 
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Перевзутий
04.05.2024 в 22:48
Оно дебильное, нашел кого поздравлять
 
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:50
Біба та Боба не можуть ніяк поділити ще одного перевзутого тридвараса
 
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:01
Не, ну если брать две игры, то по забитым всё верно, 8.
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:54
Если б не Кунде, позор для Барсы был бы вообще вселенским.
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1
3
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:50
Ну шо барселонцы, Хави ваш рулевой? Думаете, шо в следующем сезоне, шо-то изменится?
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0
5
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 21:53
А у вас, вибачаюсь, бабло на іншого тренера є? То віддайте його Лапорті. А якщо бабла нема, то сидіть і не пизд*ть
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3
0
metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 21:54
оце точно.
 
3
0
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:59
А чем Мичел не тренер? Уверен он будет не дороже чавика по зарплате, отнюдь. Ему будет за честь работать в Барсе. И ведь его кандидатура уже рассматривалась боссами Барсы полгода назад. Но потом фыркнула Легенда...
 
0
3
metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 22:06
Болт тебе, Вarcelinius, а не Мичел. Не мечтай.
 
2
1
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:23
Ха! Ну так вам мадри@асам Мичел тренером Барсы это, как серпом по яйцам, конечно, я понимаю.
 
0
2
Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:53
Зміниться. Барсотушка не потрапить в зону ЛЧ, але ти це не побачиш, бо зіп'єшся глоду
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3
1
metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 21:48
Ну, во-первых, Реал с чемпионством в Испании. Оно бы и так никуда не делось бы, но приятно, что уже сегодня. Во-вторых, С победой Жирону. Надеюсь они в итоге станут вторыми в Испании и первыми в Каталонии. Молодцы, резво начали чемп. потом сбавили (многие им предсказывали провал), но на финише нашли в себе силы. Прекрасная, талантливая команда, изюминка и открытие этого чемпионата. Желаю Жироне сохранить состав, тренера, свою самобытную игру и удачи в Лиге Чемпионов. И спасибо за игру, которую они показали сегодня.
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4
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 22:35
Поздоровляю... Стільки слів, утім про свою улюблену корову щось пропустили
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0
1
Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:42
Про твою, Альцик, про твою
 
0
0
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PiterCantrope (Франківськ)
04.05.2024 в 21:47
Класна гра. Вітаємо Жирону з офіційним вже потраплянням в ЛЧ. Хай в останніх турах Довбик ще кілька голів заб'є і стане найкращим бомбардиром ліги.А Реал привітаємо з чемпіонством. Першу половину сезону Реал провів не надто впевнено, якщо чесно, і виграв багато ігор в близьких матчах і зі сприятливим суддівством. Але в другій половині сезону справді був сильнішим і кращим за інших.
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3
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:46
Довбик, лошара блъ, мог дубль делать и ещё больше отрываться от чумазого.
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0
5
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 21:51
Ти, лошара, нашого Добрика не тронь. Своїх ледачих покидків називай лошарами, бо вони лошарами і є
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4
1
Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:52
Від таких тридварасів як ти, що просять копійки в переходах, на цвинтарі так просто не відірвешся
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3
1
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:44
Уйти? Или не уйти? Или всё же уйти?
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0
5
Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:45
Тобі краще випити глоду, а потім застрелитися
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3
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:48
Ты, как всегда тупишь, я же про чавика. Даже алграб это понял. Дебил блъ.
 
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:50
Це ти тупиш, як завжди. Я про тебе, навіть Дідькіна корова про це зрозуміла. Кретин, блъ
 
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Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 22:08
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.05.2024 в 21:42
Шо тузік грєлку !
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Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 22:08
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1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.05.2024 в 21:41
Жирона -ти яскрава і талановита команда! Вітаю Довбика і Циганкова з перемогою, всіх футбольних гурманів з апетитною грою. Чарівний футбол!
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mr.Smith
04.05.2024 в 21:41
Порту порвав просто барсу
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.05.2024 в 21:40
Більше радий за перемогу Жирони, ніж засмучений через поразку Барси. Команда теж з каталонії, показує симпатичний футбол ну і найголовніше в ній грають два українці. Для Жирони друге місце більше потрібне ніж Барсі, для якої однаково погано як друге, так і третє з четвертим. Не перше- це вже не вдалий сезон!Вітаю вболівальників Реалу з офіційним чемпіонством!Всіх - з завтрашнім Святом Великодня!!!
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:39
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5
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.05.2024 в 21:39
Шкода, якщо Жирона не збереже основу.
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3
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magnum power (БОМЖ)
04.05.2024 в 21:38
Все ніяк не можу згадати ніки двох Ванд та одного Мольфара, які впевнено заявляли, що Жирона - це команда вискочка, що здується після першого кола і не потрапить до єврокубків.
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:48
Нагадаю- дві ці Ванди тут є. Це Барсодрочіус та Дядько з коровою. Інший- Монреальський Алєнь. Його нема. Мабуть здали в зоопарк
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Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 22:01
Монреальського Оленя, враховуючи " досягнення" Барселони, санітари просто не випускають з клітки...Щоб нікого не покусав...
 
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Вarcelinius
04.05.2024 в 22:17
Про двух ванд я не знаю, но про одного тутэшнёго Мольфара нагадаю, это metall5291 (Kharkiv)
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.05.2024 в 21:37
Поторопился Хави с новостью, что остаётся. Команда расстроилась и снова перестала играть.))
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4
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Вarcelinius
04.05.2024 в 21:39
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:37
Жирона - це чемпіон Каталунії! Двічі підсвинків по 4:2 обіграти!. Чекаю на вихід Альцика з коровою, як він буде нити. Про "смугастеньких", про Переса, про його каклів і чмосьок, які не можуть покинути його божевільно голову
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.05.2024 в 21:36
Красавчики!!!
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 21:35
Жирона зняла чудовий скальп, я вам скажу! Вітання Реалу з чемпіонством, а Жирону вітаю з потраплянням в ЛЧ! Четвертий гол - цукерка!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.05.2024 в 21:34
довбик такое не реализовывает, шо жесть! как можно транжирить???
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 21:36
Зате залетіло таке, що ВАУ!)
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Serhio79 (Kyiv)
04.05.2024 в 21:33
Жирона-Барселона 4:2. Боян!
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 21:32
Почали за здравіє закінчили як і у першому колі! Виглядало, що Барса дійсно грала першим номером та створювала гольові моменти (xG 1,87:2,53; удари по воротах 10:16) проте на табло 4:2 бо реалізовували своє саме господарі. Ну і Роберто почав цей провал видавши пас на Довбика! Який знову «переграв» Левандовського! Потім залетів шальний і все Барса попливла! Ла Ліга збідніла!
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:44
Альцик, чим Ла Ліга збідніла? Тим , що корумповану барсотушку двічі обіграла провінційна Жирона?. Чи тим, що українці познущалися з цього гівноклуба?. Чи з тим , що Довбик - гол випереджає пристаркуватого Леві, над яким ви сміялися, коли замість нього ЗМ вручали карлику?. Йди,дуремар, далі пасти свою корову
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 22:30
Поздоровляю дохтур а ти д... Шейхі розраховують на участь у суперкубку обох Грандів Великі бабки за велике шоу! А цього разу цього може і НЕ бути! Тому передбачені грошові санкція при відсутності хоч одного з них! Утім дітЛОХАМ це не відомо, бо в них один КаКл в макітрі!
 
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 22:46
Старий немічний Альцгеймер переживає за бабло шейхів . Не переживай, твої "смугастенькі" негрейревські судді все зроблять для того, щоб барсотушка друга
 
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metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 21:53
xG то xG , а гра борсуків, то Х.З. що. Тому й програли .
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Dr. House (Поділля)
04.05.2024 в 21:56
Так Альцгеймер сам ХЗ що воно таке)))
 
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metall5291 (Kharkiv)
04.05.2024 в 22:03
так і є (про дядька з коровою).
 
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