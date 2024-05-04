Жирона обеспечила себе историческое участие в Лиге чемпионов

В 34-м туре Ла Лиги "Жирона" победила "Барселону" (4:2). Благодаря добытым 3-м очкам, команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика обошла сегодняшнего соперника в таблице - теперь "красно-белые" на 2-м месте.

Кроме этого, "Жирона" официально обеспечила для себя участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Клуб впервые в своей истории выступит в самом престижном европейском турнире.

В следующем туре коллектив Мичела Санчеса сразится с "Алавесом". Игра пройдет 10-го мая. В первом круге "Жирона" победила "Алавес" со счетом 3:0. Дубль - на счету Артема Довбика.