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Жирона обеспечила себе историческое участие в Лиге чемпионов
Ниже четвертого места уже не будут
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
В 34-м туре Ла Лиги "Жирона" победила "Барселону" (4:2). Благодаря добытым 3-м очкам, команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика обошла сегодняшнего соперника в таблице - теперь "красно-белые" на 2-м месте.
Кроме этого, "Жирона" официально обеспечила для себя участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Клуб впервые в своей истории выступит в самом престижном европейском турнире.
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В следующем туре коллектив Мичела Санчеса сразится с "Алавесом". Игра пройдет 10-го мая. В первом круге "Жирона" победила "Алавес" со счетом 3:0. Дубль - на счету Артема Довбика.
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