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Реал Мадрид оформил 36-е чемпионство и обновил собственный рекорд

Испания
Обновлено

Сливочные за 4 тура до финиша оторвались от второго места на 13 пунктов

Реал Мадрид оформил 36-е чемпионство и обновил собственный рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

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За последние 12 лет королевский клуб получил только четвертый комплект золотых наград после сезонов 2016/17, 2019/20 и 2021/22.

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Отметим, что никто не становился чемпионом Испании чаще. У принципиального соперника "Барселоны" – 27 побед в турнире. Топ-3 замыкает "Атлетико" (11).

Впервые "лос бланкос" завоевали статус лучших в стране по итогам розыгрыша 1931/32. До 1953 года у столичной команды было всего два чемпионства. Наиболее продуктивными оказались 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:24
А де там той крєндель, що любив рахувати трофєї? Скільки зараз у Барси і скільки у Реала?
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1
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
04.05.2024 в 22:24
А де там той крєндель, що любив рахувати трофєї? Скільки зараз у Барси і скільки у Реала?
Ответить
1
1
Algrab (Костопiль)
04.05.2024 в 22:04
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0
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