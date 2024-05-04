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Реал Мадрид оформил 36-е чемпионство и обновил собственный рекорд
Сливочные за 4 тура до финиша оторвались от второго места на 13 пунктов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
За последние 12 лет королевский клуб получил только четвертый комплект золотых наград после сезонов 2016/17, 2019/20 и 2021/22.
Отметим, что никто не становился чемпионом Испании чаще. У принципиального соперника "Барселоны" – 27 побед в турнире. Топ-3 замыкает "Атлетико" (11).
Впервые "лос бланкос" завоевали статус лучших в стране по итогам розыгрыша 1931/32. До 1953 года у столичной команды было всего два чемпионства. Наиболее продуктивными оказались 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.
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