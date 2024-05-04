Реал Мадрид оформил 36-е чемпионство и обновил собственный рекорд

За последние 12 лет королевский клуб получил только четвертый комплект золотых наград после сезонов 2016/17, 2019/20 и 2021/22.

Отметим, что никто не становился чемпионом Испании чаще. У принципиального соперника "Барселоны" – 27 побед в турнире. Топ-3 замыкает "Атлетико" (11).

Впервые "лос бланкос" завоевали статус лучших в стране по итогам розыгрыша 1931/32. До 1953 года у столичной команды было всего два чемпионства. Наиболее продуктивными оказались 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.