Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик и Беллингем продолжают гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец до сих пор имеет хорошее преимущество
В этом туре имеют по голу
Getty Images / Global Images Ukraine
Соревнования за лучшего бомбардира сезона в Ла Лиге - в самом разгаре. В 34-м туре по еще одному голу записали на свои счета лидеры гонки Артем Довбик и Джуд Беллингем. Украинец отличился в воротах "Барселоны", а англичанин забил "Кадису".
Таким образом, Довбик остается на 1-м месте в рейтинге с 20-ю голами. Беллингем - второй, с 18-ю мячами. Если брать во внимание результативность вместе с ассистами, то Артем тоже первый, имея 26 действий (20+6), зато на втором месте - Роберт Левандовский, у которого 25 действий (17+8).
В следующем туре Ла Лиги "Жирона" встретится с "Алавесом", "Реал" будет играть с "Гранадой", а "Барселона" будет противостоять "Реалу Сосьедаду".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Довбик забил 20-й гол в Ла Лиге - украинец расписался в воротах Барселоны
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Христич: Группа ІА очень интересна, нужно поиграть и посмотреть, что мы там можем
- Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО