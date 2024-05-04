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Довбик и Беллингем продолжают гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец до сих пор имеет хорошее преимущество

Испания
Обновлено

В этом туре имеют по голу

Довбик и Беллингем продолжают гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец до сих пор имеет хорошее преимущество

Getty Images / Global Images Ukraine

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Соревнования за лучшего бомбардира сезона в Ла Лиге - в самом разгаре. В 34-м туре по еще одному голу записали на свои счета лидеры гонки Артем Довбик и Джуд Беллингем. Украинец отличился в воротах "Барселоны", а англичанин забил "Кадису".

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Таким образом, Довбик остается на 1-м месте в рейтинге с 20-ю голами. Беллингем - второй, с 18-ю мячами. Если брать во внимание результативность вместе с ассистами, то Артем тоже первый, имея 26 действий (20+6), зато на втором месте - Роберт Левандовский, у которого 25 действий (17+8).

В следующем туре Ла Лиги "Жирона" встретится с "Алавесом", "Реал" будет играть с "Гранадой", а "Барселона" будет противостоять "Реалу Сосьедаду".

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Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига Артем Довбик Жирона Джуд Беллингем
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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