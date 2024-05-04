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Сухо и лаконично: Барселона поздравила мадридский Реал с победой в Ла Лиге-2023/24

Испания
Обновлено

Вежливость и уважение прежде всего

Сухо и лаконично: Барселона поздравила мадридский Реал с победой в Ла Лиге-2023/24

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Подопечные Анчелотти на своем поле разобрались с Кадисом (3:0). Чуть позже прошло каталонское дерби, в котором "Жирона" снова оказалась сильнее (4:2).

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Таким образом, "Реал" увеличил отрыв от второго места до 13-ти пунктов за 4 тура до завершения дистанции. Символично, что королевский клуб получил досрочное чемпионство благодаря поражению "Барселоны".

Впрочем, каталонцы быстро поздравили извечного оппонента в соцсети Х. За один час твит набрал более 2,5 млн просмотров.

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Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Барселона Х
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
04.05.2024 в 23:21
Барсосєктовці, це зрада чи перемога?)
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Комментарии 3
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Romantíco777 (Alicante)
04.05.2024 в 23:21
Барсосєктовці, це зрада чи перемога?)
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Вarcelinius
04.05.2024 в 23:39
Это дань уважения победителю. Тебе мадри@ас этого не понять.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.05.2024 в 23:20
Щиро..)))
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