Сухо и лаконично: Барселона поздравила мадридский Реал с победой в Ла Лиге-2023/24

Подопечные Анчелотти на своем поле разобрались с Кадисом (3:0). Чуть позже прошло каталонское дерби, в котором "Жирона" снова оказалась сильнее (4:2).

Таким образом, "Реал" увеличил отрыв от второго места до 13-ти пунктов за 4 тура до завершения дистанции. Символично, что королевский клуб получил досрочное чемпионство благодаря поражению "Барселоны".

Впрочем, каталонцы быстро поздравили извечного оппонента в соцсети Х. За один час твит набрал более 2,5 млн просмотров.

Congratulations to Real Madrid for winning the league title.