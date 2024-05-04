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Сухо и лаконично: Барселона поздравила мадридский Реал с победой в Ла Лиге-2023/24
Вежливость и уважение прежде всего
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Подопечные Анчелотти на своем поле разобрались с Кадисом (3:0). Чуть позже прошло каталонское дерби, в котором "Жирона" снова оказалась сильнее (4:2).
Таким образом, "Реал" увеличил отрыв от второго места до 13-ти пунктов за 4 тура до завершения дистанции. Символично, что королевский клуб получил досрочное чемпионство благодаря поражению "Барселоны".
Впрочем, каталонцы быстро поздравили извечного оппонента в соцсети Х. За один час твит набрал более 2,5 млн просмотров.
Congratulations to Real Madrid for winning the league title.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 4, 2024
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